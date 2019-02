Buchmann en solitaire, Drucker hors délai

Un nouvel invité à la fête: aux habituels favoris du Tournoi des six nations, l'Angleterre et surtout l'Irlande, se greffe lors de l'édition 2019 qui débute ce vendredi, à moins de huit mois de la Coupe du monde, le pays de Galles en pleine confiance et qui bénéficie d'un calendrier favorable.