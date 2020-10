Face à la Jeunesse mercredi soir, le buteur allemand du FCD03 a tout fait: inscrire un triplé pour ses couleurs, en plus d'un but contre son camp. Il s'envole en tête du classement des buteurs de BGL Ligue, avec une longueur d'avance sur le Folaman Hadji.

Sport 2 min.

Buch fait flèche de tout bois

Plus de buts inscrits que de matches joués: tel est le bilan actuel d'Andreas Buch, le goleador patenté du FC Differdange 03. L'Allemand a frappé fort mercredi soir en passant un triplé à la Jeunesse à la Frontière, tout en... inscrivant le seul but du match des Bianconeri...

Dans son sillage, Zachary Hadji (Fola), progresse avec une rose de plus à son crédit mercredi soir à Wiltz. Le FC Wiltz où un certain Ibrahimovic a renoué avec la réussite, inscrivant son cinquième but de la saison, tout comme le Strassennois Benjamin Runser.

Le classement des buteurs après 8 journées

9 buts: Buch (FC Differdange 03, +3).

8 buts: Z. Hadji (Fola, +1).

7 buts: -.

6 buts: -.

5 buts: Abdallah (Swift), Bensi (Fola), Ibrahimovic (Wiltz, +1), Runser (Strassen, +1) et Soladio (Rosport).

4 buts: Habbas (Progrès), Joachim (FC Differdange 03), Lusala (Hostert, +1), Maah (UT Pétange, +1) et Mabella (Racing FCUL).

3 buts: Dembélé (Racing FCUL), Diallo (Fola, +1), Kadrija (Etzella), Larriere (Rodange), Leroux (Rosport), Muratovic (F91 Dudelange, +2) et Osmanovic (Wiltz).

2 buts: Ayari (Hostert), Bernard (Jeunesse), Bettaieb (F91 Dudelange), Cools (F91 Dudelange), Dachelet (Wiltz), Deruffe (RM Hamm Benfica), Diouf (F91 Dudelange), Drif (Fola), Hadraoui (RM Hamm Benfica), Hamzaoui (UT Pétange, +1), Hassan (F91 Dudelange), Leonil (Swift), Luisi (Progrès), Mendes (Mondorf, +1), Pokar (F91 Dudelange, +1), Rossler (Rosport), Scanzano (Mondorf, +1), Sinani (Fola), Steiner (Hostert), Stolz (Swift), Sully (Hostert, +1), Szimayer (Strassen), Timmermans (Wiltz), Tinelli (Racing FCUL) et Vaccaro (Wiltz).

1 but: Almeida (FC Differdange 03), Avdusinovic (Swift), Bah (Progrès), Barbaro (Rodange), Bartsch (Rosport), Bernardelli (Strassen), Besch (Jeunesse), Bijelic (UT Pétange), Brandenburger (Rosport), B. Cabral (F91 Dudelange), Franzoni (FC Differdange 03), Gullini (FC Differdange 03), Hodzic (RM Hamm Benfica), Kirch (F91 Dudelange), Klica (Jeunesse), Komano (FC Differdange 03), Latic (Progrès), Lempereur (FC Differdange 03), Medina (FC Differdange 03, +1), Mmaee (Racing FCUL), Mohammed (Mondorf), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing FCUL), Natami (Strassen, +1), N'Diaye (Rodange), Pedro (Swift), Pereira (FC Differdange 03), Perez (Swift), Pita (Wiltz), Rodrigues (Hostert), Ruzgis (Strassen), Santos (Etzella), Schaus (F91 Dudelange), B. Schmit (Strassen), L. Schmit (Hostert), Semedo (Rodange), Shala (Progrès), Siebenaler (Strassen), Silaj (Progrès), J. Simon (Racing, FCUL), P. Simon (Racing FCUL), Soares (Jeunesse), Souza (RM Hamm Benfica), Spruds (Rosport), P. Stumpf (Etzella), Taarimte (Mondorf), Teixeira (UT Pétange), Tekiela (Progrès), Terauchi (Rosport), Todorovic (Jeunesse), R. Valente (Rosport), Vandenbroeck (Wiltz), Van Den Kerkhof (F91 Dudelange), Voilis (Jeunesse), Witte (Etzella), Xenitidis (Jeunesse).

Autobuts: Buch (FC Differdange 03, +1), Ferreira (Mondorf), Nadeau (Rodange), Tomas (Jeunesse) et Zilli (Hostert, +1).





