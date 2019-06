Bryan Mélisse rejoint le Swift

Le club du Holleschbierg poursuit ses emplettes et la dernière prise est de qualité. Bryan Mélisse, cinq titres de champion et trois Coupes de Luxembourg, est attendu au stade Alphonse Theis la saison prochaine.

Eddy RENAULD Le club du Holleschbierg poursuit ses emplettes et la dernière prise est de qualité. Bryan Mélisse, cinq titres de champion et trois Coupes de Luxembourg, est attendu au stade Alphonse Theis la saison prochaine.

Après les prolongations de contrat de quelques éléments du club (Tom Keup, Frédéric Marques, Valentin Sannier, Yannick Suzanne, Bryan Yrio et Brian Dauphin) et les arrivées d'éléments d'expérience et de qualité (Greg Adler, Fabrice Yao, Olivier Marques, Edgar Neves, Loris Bernardy, Alessandro Cordaro ou encore Roman Pierrard), le Swift poursuit activement sa campagne de recrutement avec l'arrivée annoncée de Bryan Mélisse.

Agé de 30 ans, le latéral gauche s'apprête à vivre sa troisième expérience au pays après avoir porté le maillot du F91 (2016-2019 et 2010-2013) et de la Jeunesse (2014 et 2015) en BGL Ligue. Par contre, il s'agira d'une première en Promotion d'Honneur pour l'ancien joueur du RFC Liège.



Cette saison sous le maillot dudelangeois, Mélisse a inscrit un but en championnat et un sur la scène européenne, en début de saison lors du 1er tour de la Ligue des champions lors de l'affrontement entre le F91 et les Hongrois MOL Vidi (1-1).



Outre Mélisse, Hesperange a également confirmé la venue de Sofian Benzouien en tant que... joueur. Il avait rejoint le club de la Forge du Sud durant l'été 2010.