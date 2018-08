Rumelange a bien débuté sa saison et retrouve Etzella, l'autre promu, ce dimanche, un adversaire davantage à sa mesure que Niederkorn et la Jeunesse. Bryan Maison et l'USR ont d'ailleurs un petit compte à régler avec des Ettelbruckois qui les avaient privés du titre de champion de Promotion d'Honneur.

Bryan Maison (USR): «Une revanche à prendre face à Etzella»

Didier HIEGEL Avant Etzella - Rumelange dimanche à 16h

Rumelange a bien débuté sa saison et retrouve Etzella, l'autre promu, ce dimanche, un adversaire davantage à sa mesure que Niederkorn (2-1) et la Jeunesse (1-3). Bryan Maison et l'USR ont d'ailleurs un petit compte à régler avec des Ettelbruckois qui les avaient privés du titre de champion de Promotion d'Honneur.

Bryan, vous êtes arrivé à Rumelange au dernier mercato d'hiver. Quel avait été votre parcours auparavant?

Jusqu'à mes dix ans, j'étais licencié à Ottange puis je suis parti deux ans au FC Metz avant de rejoindre Thionville jusqu'à mon arrivée à Rumelange l'hiver dernier.

Vous avez été formé à un poste d'ailier gauche mais Sven Loscheider, votre coach, vous a replacé à une position d'arrière latéral. Est-ce votre position définitive?

Je ne sais pas, ça il faudrait le demander à l'entraîneur. Ce qui m'importe, c'est jouer, et ce quelle que soit la position. Si le coach estime que je suis bon à cette place autant continuer.



Avez-vous rencontré des difficultés à trouver vos marques?

Non, pas spécialement. Ailier gauche ou latéral gauche, la différence est qu'on défend un peu plus. J'ai toujours la liberté de pouvoir attaquer. Certains joueurs, comme François Thior, Nenad Dragovic ou Mateusz Siebert, me donnent des conseils à l'entraînement et pendant le match. La communication avec les autres défenseurs est très importante.

Que vous ont-ils dit lors du match à la Frontière?

De rester plus près de mon attaquant (Momar N'Diaye puis Hakim Menaï) lorsqu'il avait le ballon, éviter qu'il se retourne, de ne pas trop me jeter pour ne pas laisser trop d'espaces dans mon dos.



Comment expliquez-vous le bon début de championnat de votre formation?

Nous avons commencé par une grosse préparation physique au cours de laquelle la quasi totalité de l'effectif était là. Cela a renforcé nos liens. Nous vivons très bien ensemble, c'est réellement un plus.



Que vous demande votre entraîneur en terme de jeu?

De ne pas avoir peur de jouer. Ce n'est pas parce que nous sommes une équipe qui vient de monter qu'il faut balancer les ballons. Surtout que nous avons des joueurs qui ont des qualités techniques, il faut en profiter.



Dimanche, vous rencontrez Etzella avant de poursuivre par Rosport, Hostert et le RM Hamm Benfica, des équipes a priori plus dans vos cordes que le Progrès ou la Jeunesse...

...effectivement, ce sont des équipes qui sont davantage à notre portée. Etzella, nous connaissons pour l'avoir rencontré la saison dernière, et nous avons d'ailleurs une revanche à prendre. Nous n'avons pas oublié que cette équipe nous a battus 0-1 au match retour et qu'elle nous a privés de la première place du classement qui était alors notre objectif de la saison.



Quel est votre objectif cette saison?

Avoir le meilleur classement possible, gratter le maximum de points. Il nous faudra être costaud et c'est par le jeu que nous obtiendrons notre maintien.



Le problème de votre club ne réside-t-il pas dans la profondeur de banc ou estimez-vous que vous êtes armés à ce niveau?

Nous avons certainement moins de joueurs connus que les autres équipes, mais le coach va faire les bons choix et je suis certain que les joueurs qui seront sur le banc seront capables d'amener un plus lorsqu'ils vont entrer en jeu.



Les pronos de Bryan Maison pour la 3e journée de BGL Ligue

Vendredi à 20h

Hostert - Racing 0-2



Dimanche à 16h

Mondorf - Jeunesse 1-3



RM Hamm Benfica - Union Titus Pétange 2-2



Etzella - Rumelange 1-3



Dimanche à 18h

Rosport - Progrès 1-2



Differdange - Strassen 2-0



Lundi à 20h

Fola - Dudelange 1-2