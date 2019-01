Le FC Differdange 03 a connu un premier tour de phase classique parfait avec neuf victoires en autant de matchs disputés. Son entraîneur Bruno Amaral fait le point et parle du prochain match face à Dudelange.

Bruno Amaral (FCD03): «Le Racing et le Sparta sortent du lot»

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Bruno, le parcours du FCD03 est pour l’instant parfait avec neuf matches et autant de victoires. Quelle est la méthode Amaral pour arriver à un tel parcours?

Il n'y a pas de méthode Amaral. Mais un travail sérieux réalisé par l'ensemble de la structure du FC Differdange 03. C'est un travail quotidien exigeant avec une volonté énorme d'aller chercher la victoire toutes les semaines. Heureusement, nous avons vu notre travail s'avérer payant lors de nos matches réalisés jusque-là.

Même si le club est bien armé en vu des play-offs, vous avez tout de même transféré un top joueur durant cette trêve hivernale en la personne de Ruben Reis (Modicus, D1 portugaise)...

Vu les départs, nous avons senti le besoin de rééquilibrer l'effectif pendant la trêve hivernale. Le nom de Ruben Reis était déjà sur table depuis quelques temps. C'est un joueur qui rentre bien dans le style de jeu proposé par notre équipe. Il a le profil du joueur ainsi que de l'athlète que nous recherchons. C'est un joueur compétent, qui a accumulé une certaine expérience en D1 portugaise durant les dernières années et qui va apporter un surplus de qualité à notre groupe. Nous allons essayer de recruter encore un joueur avant la fin de la période des transferts, un joueur avec des qualités bien définies pour nous aider à compléter au mieux l'équipe.

Si vous ne deviez retenir qu’une formation de Ligue 1, laquelle vous a particulièrement marqué lors des neufs affrontements?



Toutes les équipes que nous avons affrontées nous ont posé différents problèmes que nous avons réussi à résoudre avec plus ou moins d'efforts. Mais si je devrais en ressortir une du lot, sans vouloir offenser quelqu'un, je dirais le Racing et le Sparta. Le Racing est le champion en titre avec un groupe de joueurs très compétents et qui se connaissent déjà très bien. Ils ont un style de jeu très bien travaillé ainsi que des phases arrêtées bien étudiées. Le Sparta est une équipe qui s'est bien renforcée en été mais qui a connu quelques difficultés au début. Le retour du coach a aidé à mettre tout en place et leur position actuelle au classement ne reflète pas leurs qualités. C'est une équipe bien organisée qui a réalisé du bon travail.



Votre premier adversaire du second tour est l'AS Sparta Dudelange. Pour rappel, c’est un club qui vous a posé pas mal de problèmes lors du match aller. Victoire 4-2 avec trois buts inscrits à 40 secondes du terme. Vous attendez-vous à un match aussi palpitant?

Ce sera un match très compliqué, mais nous voulons être meilleurs que lors du match aller, tout en connaissant la qualité de l'équipe en face et les problèmes qu'elle peut nous créer. Nous avons pour but de gagner tous les matches que nous disputerons, c'est pour cela que nous travaillons toute la semaine pour arriver préparé au mieux le jour du match.

Le programme de la 10e journée de Ligue 1



Samedi

20h: Union Titus Pétange - Samba 7 Niederkorn

Dimanche

18h: Amicale Clervaux - FC Bettendorf

18h30 Red Boys Aspelt - FC Nordstad

19h: US Esch - Racing Luxembourg

20h30: FC Differdange 03 - AS Sparta Dudelange

Le programme de la 10e journée de Ligue 2



Dimanche

18h30: ALSS Luxembourg - CS Fola Esch

19h30: FC Wiltz 71 - Miseler Léiwen Wintrange

RAF Differdange - US Esch II 3-0 forfait

Wilwerwiltz - 58 Latdevils Garnich 3-0 forfait

Exempt: All Stars Colmar-Berg