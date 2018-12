Il aura fallu 2h17' à la n°1 luxembourgeoise, Mandy Minella (33 ans, WTA 103) pour venir à bout de la Japonaise Kurumi Nara (26 ans, WTA 163) au premier tour des qualifications du tournoi australien de Brisbane (WTA Premier). Le score: 3-6, 6-1, 7-6 (9).

Brisbane: Minella qualifiée au bout du suspense

Jean-François COLIN Il aura fallu 2h17' à la n°1 luxembourgeoise, Mandy Minella (33 ans, WTA 103) pour venir à bout de la Japonaise Kurumi Nara (26 ans, WTA 163) au premier tour des qualifications du tournoi australien de Brisbane (WTA Premier). Le score: 3-6, 6-1, 7-6 (9).

Après un crochet par le tournoi ITF de Dubaï (100.000 dollars) à la mi-décembre, Mandy Minella (33 ans, WTA 103) entamait ce vendredi sa saison 2019 aux Antipodes, au tournoi WTA Premier de Brisbane.

Forcée de passer par la case "qualifications", l'Eschoise, tête de série n°8, a éprouvé toutes les peines du monde à prendre la mesure de la Japonaise Kurumi Nara (WTA 163) - qui fêtera ses 27 ans ce dimanche - au premier tour.

Après la perte du premier set 3-6, la n°1 grand-ducale remettait les choses au point en égalisant à une manche partout sur un sec et sans appel 6-1. Par une température de 27°C, les deux adversaires se lançaient alors dans une belle épique, qui semblait dans un premier temps sourire à la joueuse asiatique, échappée à 5-2. Sans s'affoler, Minella revenait pas à pas, jeu après jeu, à la hauteur de son adversaire (5-5), non sans devoir écarter... quatre balles de match.



Un... break et un contre-break plus tard, Minella et Nara se retrouvaient pour disputer le tie-break, plus décisif que jamais. Et elles avaient décidé de ne plus se lâcher d'une semelle, puisque, hormis une avance de 2-0 en faveur de la Luxembourgeoise en tout début de tie-break, jamais l'écart ne devait jamais dépasser l'unité entre les deux. La pièce tombait finalement du côté de la droitère du Tennis Spora, qui empochait la mise 11 points à 9!

Au deuxième tour des qualifications ce samedi, Mandy Minella partira dans l'inconnue la plus totale en affrontant la toute jeune (18 ans) Australienne Destanee Aiava (WTA 250), qui a fait honneur à la wild-card reçue des organisateurs du tournoi en battant l'Américaine Vania King (29 ans, WTA 372, ex-50e joueuse mondiale) en deux manches, 6-3, 6-4.