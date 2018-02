Reprise en fanfare pour le Swift, qui s'est imposé (1-2) dimanche chez le leader de PH, Käerjéng. Brian Dauphin (26 ans) a inscrit son huitième but de la saison, tandis que son coéquipier Frédéric Marques a mis à terre Kaërjéng dans le temps additionnel. «Nous avons fait les efforts pour décrocher la victoire», affirme le joueur du Swift.

Brian Dauphin (Swift): «On a réalisé un joli hold-up»

Reprise en fanfare pour le Swift, qui s'est imposé (1-2) dimanche chez le leader de PH, Käerjéng. Brian Dauphin (26 ans) a inscrit son huitième but de la saison, tandis que son coéquipier Frédéric Marques a mis à terre Kaërjéng dans le temps additionnel. «Nous avons fait les efforts pour décrocher la victoire», affirme le joueur du Swift.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Brian, le succès forgé par le Swift ce dimanche à Käerjéng est quand même un peu tiré par les cheveux...



Sur une pelouse difficile, grasse et sautillante, on a réalisé un joli hold-up, c'est vrai. Käerjéng a dominé la majeure partie des débats, notamment toute la deuxième mi-temps. D’un autre côté, ce score de 2-1 n’est pas… totalement immérité, car nous avons fait les efforts nécessaires pour parvenir à nos fins. Notre adversaire aussi a remporté des rencontres en ne jouant pas très bien. La roue a tourné en notre faveur ce dimanche.

Vous n’avez pas touché beaucoup de ballons, mais vous avez débloqué la situation (0-1, 31e). Il s’agit de votre huitième but sur les vingt-cinq inscrits par votre équipe, soit 33%. Êtes-vous fan des statistiques?

Marquer ou faire marquer fait toujours plaisir. J’ai donné plusieurs passes décisives. Mon rôle fut certes ingrat dimanche, car je n’ai pas souvent eu l’opportunité de toucher le cuir. Mais un ballon est allé au fond des filets. Mon entraîneur, Serge Wolf m’accorde de la liberté, me demande de me balader entre les lignes. Je «dézone», je dois semer la zizanie au sein de la défense adverse. Ce rôle me convient. Débarqué du RS Magny (France) à l’été 2016, je termine ma deuxième saison à Hesperange. Je suis encore sous contrat jusqu’en 2019. On verra ce que l’avenir me réserve.

La journée de reprise fut un peu folle, avec les défaites simultanées du trio de tête (Kaërjéng-Rumelange-Wiltz). Cinquième de classe à quatre longueurs d’Etzella (3e), le Swift a-t-il le droit de rêver?

Le Swift n’est pas décroché, loin s’en faut. Il faut garder un oeil attentif sur ce qui se passe en haut du classement. Gagner à Rumelange et à Kaërjéng, comme nous l'avons fait, n’est pas le fruit du hasard! On a notre destin entre nos mains. Nous avons mené deux fois 2-0 (Norden 02 et Kayl-Tétange), sans parvenir à décrocher des succès (respectivement 2-2 et 3-3). Avec quatre points de plus au compteur, nous serions ex aequo avec Etzella. En Promotion d’Honneur, les matches ne se ressemblent pas: chaque dimanche, c’est une autre bataille. Pour prétendre jouer les barrages - car revenir sur le duo de tête Kaërjéng-Rumelange semble compliqué vu les dix points de retard alors qu’il en reste 39 à distribuer - passera par davantage de rigueur. L’équipe est, parfois, laxiste et joue trop «facile». Elle doit rester plus concentrée, être capable de «tuer» une rencontre. On s'apprête à présent à croiser le fer avec l'Union Mertert-Wasserbillig, puis Rumelange. Soit autant de bons tests.