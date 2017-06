Le Messin Charles «Karlito» François est la tête d'affiche de la troisième édition du Fighters - The Way To The Champions, organisée samedi au centre sportif d'Oberkorn. Le quintuple champion du monde y affrontera Rhassan «The Pitbull» Muhareb en mode kard chuek. «Ça va plaire public!», assure-t-il.

Propos recueillis par Didier Hiégel

«Karlito», pouvez-vous vous présenter pour le grand public qui ne vous connait pas forcément?

Je suis un sportif messin qui a poussé sa passion jusqu'au bout de ses rêves. J'ai remporté quatre titres mondiaux en muay thaï et un en kick-boxing japonais, le K1. J'ai eu la chance de combattre à plusieurs reprises en Thaïlande: quatre fois à l'anniversaire du roi, quatre fois aussi à l'anniversaire de la reine. J'ai combattu pour les plus grosses organisations mondiales, tout ce qui se fait de mieux dans les disciplines pieds-poings. Je suis aussi coach forme et santé dans une structure qui dispose aussi d'une psychologue, cette association s'appelle Mental et est basée à Metz. Nous sommes vraiment axés sur le développement personnel.

Vous êtes à l'affiche du gala de Differdange. Comment s'est passée votre préparation pour ce combat face au Danois Muhareb?

Ces derniers mois, j'ai accepté deux combats qui m'ont servi de référence. J'ai boxé deux tops thaïlandais ce qui m'a permis de travailler mes gammes pour revenir sur un muay thaï traditionnel parce que je n'ai pas eu le temps d'aller en Thaïlande cette année. D'habitude j'y dispute des combats trois ou quatre fois par an. J'ai donc saisi ces deux opportunités pour peaufiner mon style en vue de ce rendez-vous dans les règles traditionnelles.



Pourquoi avoir choisi de combattre en kard chuek (sans gants)?

Pour le défi. J'ai déjà eu la chance de combattre ainsi en Thaïlande, et ce sera un événement parce que ça n'a jamais eu lieu en Europe.



Quelles sont les spécificités du muay thaï en mode kard chuek?

Elles sont essentiellement sur le système de défense. On n'a pas le cuir du gant qui peut nous protéger. La surface de la main est plus petite, on est plus exposé aux contres et aux coupures. Le cordage peut aussi brûler la peau. C'est pour cela que la garde n'est pas la même, il faut avoir les bras un peu plus avancés. Et les coups de coude passent mieux. Les doigts sont libres et cela facilite les saisies de jambes et de bras. C'est spectaculaire. Ça va plaire public! Dans leur imaginaire, les spectateurs vont penser aux films comme «Kickboxer».

Vous combattez régulièrement à l'étranger et surtout en Asie. Pourquoi?

C'est d'abord une raison sportive, les meilleurs combattants sont là-bas. Il faut savoir que les meilleurs Thaïlandais ne sortent pas du pays, ceux qu'on voit combattre sur le circuit européen sont des boxeurs en fin de carrière, même s'ils ne sont pas forcément âgés. A 22 ou 23 ans, ils ont 200 à 300 combats derrière eux. J'ai dernièrement rencontré sur le circuit européen un jeune de 2o ans qui avait 400 combats à son actif. J'ai aussi choisi de boxer en Chine pour le côté show, les organisations sont bien rodées. Les Chinois montent en puissance dans toutes les disciplines sportives, dans le pieds-poings c'est aussi le cas. En ce qui concerne le volet financier, on est plutôt bien rémunéré, en tout cas mieux qu'en France et en Europe.



Quelle est la suite de votre programme après Differdange?

J'ai un Championnat du monde prévu à Birmingham, le 28 août, contre Liam Harrison. Pour le reste, j'ai des propositions mais rien n'est encore signé.

A 30 ans, quelles ambitions vous habitent encore?

Dans l'immédiat, c'est de réussir ma transition dans la catégorie de poids supérieure, c'est-à-dire mon passage de 67 kg à 70 kg et ensuite intégrer le top 5 mondial lors des trois ou quatre prochaines années.