Jean-Luc Lefeber et le Boxing Club Ro'de Le'w Differdange offrent aux amateurs de sports pieds-poings un plateau de toute beauté ce samedi soir à Oberkorn. Treize ceintures seront en jeu lors de la troisième édition du Fighters, et, cerise sur le gâteau, un championnat du monde en kard chuek opposera Charles «Karlito» François à Rhassan «The Pitbull» Muhareb.

Par Didier Hiégel



Jean-Luc Lefeber est encore sur la route. Il lui reste quelques détails à peaufiner pour mettre en place ce qui s'annonce comme un des plus beaux galas de boxe pieds-poings, en Europe tout au moins. La troisième édition du Fighters - The Way To The Champions, organisé ce samedi à Differdange, est sur les rails depuis un bail. «Une année de réflexion et huit gros mois de préparation», souligne le directeur sportif du Boxing Club Ro'de Le'w Differdange. «Les derniers préparatifs se dessinent: la mise en place de la salle à Oberkorn, où 30 à 40 personnes vont s'activer, les contacts avec les juges arbitres, trouver les sons pour l'entrée des combattants sur le ring... et vérifier que nous avons les bons hymnes nationaux.»

Des hymnes nationaux impératifs lorsque des ceintures internationales sont en jeu. Et ce samedi de l'enjeu, il y en aura dans la Cité du fer. «C'est un plateau unique en Europe avec autant de tête d'affiche sur un seul et même événement», annonce-t-il fièrement. Et à juste raison. 17 combats sont au programme de la soirée, dont huit championnats du monde. «Il y aura onze combats pour les différentes ceintures plus deux trophées, cela nous fait donc treize titres à conquérir. Après le succès des précédentes éditions (2014 et 2015) , avec plus de 2.000 personnes dans la salle, il nous fallait frapper fort et organiser quelque chose de grand, avec des boxeurs de renommée mondiale.»

«Karlito» en mode kard chuek pour deux ceintures



Jean-Luc Lefeber et son équipe ont donc fait fonctionner leur réseau pour inviter des combattants qui s'illustrent habituellement dans les grandes organisations internationales comme le Glory, le Thaï Fight, ou encore l'Enfusion, pour ne citer qu'elles. Le représentant de l'AFSO (All Fight System Organisation) pour le Luxembourg a aussi l'idée de faire disputer un championnat du monde en version kard chuek (des lanières de chanvres remplacent les gants en cuir).



Les bandelettes de chanvre pour le combat en kard chuek.

«Ce sera la première fois qu'un titre de champion du monde sera disputé de cette manière hors de Thaïlande. J'ai dû obtenir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir présenter ce combat en mode traditionnel. Karlito (Charles François) était venu boxer à Differdange en 2015 et je lui avais fait cette promesse à l'époque.»



Le Messin aux 113 victoires en 135 combats va ainsi se mesurer au Danois Rhassan «The Pitbull» Muhareb. Le vainqueur repartira avec deux ceintures mondiales pour l'unification des titres AFSO et WTKA. «C'est très spectaculaire et ça devrait plaire au public», indique le boxeur lorrain qui passe de la catégorie des -67kg à celle des -70 kg. «Les doigts sont libres, cela favorise les corps à corps, les projections et les coups de coude», indique encore l'organisateur qui a prévu un show lazer pour les différentes entrées en scène.

Cette soirée qui fait saliver - et au budget forcément conséquent - sera aussi l'occasion de revoir les Luxembourgeois Prince Junior et Yassine Hihi, mais aussi le Belge Adam El Hammouchi qui avait fait belle impression, lors des derniers KOMT, face à Daopasuk Sitmonchai.

Julie Burton, quant à elle, remettra sa ceinture mondiale en jeu face à la Néerlandaise Rachida Bouhout, l'ancienne championne de l'Enfusion.

Côté VIP, Yohan «le Bûcheron» Lidon (15 fois champion du monde en muay thaï, K1 et kick boxing) parraine une soirée au cours de laquelle Daniela Graf et Zinedine Hameur-Lain ( tous les deux 5e du Glory)seront présents.



Le programme



Muay Thai International Champion Titel AFSO 53,50 kg (5x2')

Christin WEIMER (Bushido Dragons / ALL) - Ines PILUTTI (Siam Boxing Terville / FRA)

K1 AFSO Super Fight 86,200 kg (3x3')

Dennis KERN (Gladiator Gym Warndt / ALL) - Mimou JAZOULI (Fight Club Metz Borny / FRA)

Muay Thai Super Trophy AFSO - 72,50 kg (3x3')



Franck WAWINA (Napoli Gym / BEL) - Timothé VANDENOUC (Combat Boxing Bitche / FRA)

AFSO Super Fight - 57,20 kg - Muay Thaï (3x3')

Akram HAMIDI (Team Valente / FR) - Bestar Thaqi (Fight Time / ALL)

Muay Thai Super Trophy AFSO - 63,50 kg (3x3')

Omar SELLAMI (Hennion Gym / FRA) - Prince JUNIOR (Sandsak Muay Thai / LUX)

K1 AFSO Super Fight 82,500 kg (3x3')

Falk MONZEEL «HULK» (Chorakee Gym / ALL) - Abdel Moulay (Fight Club Metz Borny / FRA)

K1 AFSO Super Fight 72,500 kg (3 x3')



Yassine HIHI (Sandsak Muay Thai / LUX) - Jo KINNER (Fight Team Gypsy / FRA)

Muay Thai European Champion Titel AFSO - 66,70 kg (5x3')



Siyar FAKHARI (Fight and Power Academy / NL) - Jim «THE KING» Brazzale (Team Karlito / FR)

K1 World Champion Titel AFSO - 61,20 kg (5x3')



Adam EL HAMMOUCHI (Napoli Gym / BEL) - Franck MAZOYER (Clichy sous-bois Boxing Club / FRA)

Muay Thai Intercontinental Champion Titel AFSO -76,20 kg (5x3')



Soufian EL HAMMOUCHI (Napoli Gym / BEL) - Sofian MWAYEMBE (Fight S.A. / FRA)

Muay Thai World Champion Titel AFSO -76,20 kg (5x3')



James BENAL (Fight Club Metz Borny / FR) - Mehmet «Memogun» ALI BALIK (Team Balik / TUR)

Muay Thai World Champion Titel AFSO -66,70 kg (5x3')

Anthony GAZEL (Team Face à Face / FRA) - Jamal WAHIB (Pegasus Gym / MAR)

Muay Thai World Champion Titel AFSO -63,50 kg (5x3')



Rachida BOUHOUT (Vos Gym Amsterdam / NL) - Julie BURTON (Sayfa Muay Thai / FRA)

K1 World Champion Titel AFSO -53,50 kg (5x3')



Anissa MEKSEN (Team OGB / FRA) - Fadma BASRIR (Clichy sous-Bois Boxing Club / FRA)

K1 World Champion Titel AFSO -82,50 kg (5x3')



Anis BOUZID (DC Boxing / BEL) - Medhi «The Demolition Man» BOUANANE (Fight Club Metz Borny / FRA)

Muay Thai World Champion Titel AFSO 70 kg (5x3')



Yaz «SanGoku» BOUSSAHA (Royal Team Belfort / FRA) - Juri «The Brain» KEHL (Frankers Fight Team / ALL) -



Muay Thai KARD CHUEK World Champion Titel AFSO 70 kg (5x3')



Rhassan «The Pitbull» MUHAREB (Team Mikenta / DK) - Charles «Karlito» FRANÇOIS (Team Karlito / FRA)



* Ouverture des portes à 17h et premier coup de gong à 18heures

Préventes 35 € Caisse du soir 40 €

Tables VIP disponibles

Points de préventes au Luxembourg: Agence Immo Casa, Snack Antalya à Differdange; Ziko Coiffure et Lucky Pub 14 à Luxembourg; auprès des clubs participants.



Contact: +352 661 19 86 59 ou roude-leiw@email.lu