Boxe ou lutte? A vous de choisir ce samedi

Les amateurs de sports de combat auront le choix ce samedi soir puisque le CBCL organise un gala de noble art au hall omnisports de la rue de Strasbourg, alors que les lutteurs seront en compétition à Sandweiler.

(DH). - Les amateurs de sports de combat auront le choix ce samedi soir puisque Central Boxing Club Luxembourg (CBCL) organise un gala au hall omnisports de la rue de Strasbourg, alors que les lutteurs seront en compétition à Sandweiler. Deux rendez-vous qui mettront aux prises des athlètes luxembourgeois à des combattants de la Grande Région.

«Quinze combats internationaux sont au programme de notre soirée», indique Roland Erpelding, une des chevilles ouvrières du CBCL. «Les participants viennent d'Allemagne, de France et de Belgique. Presque tous les combats au programme concernent des novices, c'est-à-dire des débutants. La plupart de nos représentants proviennent de notre club. C'est aussi une manière de les mettre en lumière.»

Le combat principal, et le dernier, de la soirée sera celui de Zubair Hakimi (18 ans), un poids léger du club organisateur, qui sera opposé à Certiny O'Neall (Hayange). Fares Methari, Ewan Andrade, Nathan Delmarche et Zuko Adrovic (14 ans) auront l'occasion de faire leurs débuts sur le ring en compétition. Trois combats féminins sont aussi au programme avec deux représentantes du CBCL, Micaela Fernandes et Saskia Zoboki, qui seront aux prises avec des boxeuses venues de Joeuf et de Liège.



Premier coup de gong à 18h.



«Sucré, salé, pimenté» à Sandweiler



«Sucré, salé, pimenté», telle est la devise de la FLL (Force Lutte Luxembourg). Treize ans après la dernière édition des Championnats nationaux de lutte, Joseph Etogo avait réussi à remettre au goût du jour une discipline olympique qui avait doucement mais sûrement périclité. Moins de deux ans après cette renaissance, le lutteur bataille toujours pour remettre son sport sous les projecteurs.



Ce samedi, en association avec Bruce Fernandes, il a mis sur pied le Trophée Octogone Gym à Sandweiler. «Les meilleurs lutteurs luxembourgeois vont défier les meilleurs du Grand Est français, des représentants des clubs de Maizières, Reims et Strasbourg», indique le co-organisateur qui précise: «Il y aura un combat féminin, trois en gréco-romaine et quatre en libre.»

Un plateau qui sera suivi avec attention par le président de la fédération française, Alain Bortholom, et par le représentant du développement de la lutte en Europe. Le premier combat est prévu à 20h30 et la remise des trophées à 23h. Un buffet et une soirée ouverts au public clôtureront une soirée.... «Sucré, salé, pimenté».