A un peu plus d'un mois de leur duel, Floyd Mayweather et Conor McGregor se sont croisés pour la première fois mardi à Los Angeles. Les deux hommes ont échangé insultes et provocations devant 11.000 spectateurs ravis.

Ils ont fait le spectacle et lancé parfaitement une campagne de promotion qui les mènera à Toronto mercredi, New York jeudi et Londres vendredi, avant leur choc le 26 août à Las Vegas. "Le 0 dans son bilan va disparaître", a promis l'Irlandais en référence à l'invincibilité de Mayweather qui a gagné ses 49 combats.



Par ailleurs, les organisateurs du combat ont annoncé que les prix de vente des billets pour le choc entre le boxeur et le combattant d'arts martiaux mixtes (MMA) ont été fixés entre 500 et 10.000 dollars.