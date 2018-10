La FLB et la FLBpro ont uni leurs forces vives pour proposer un premier gala appelé l'Iron Fists. Cette dénomination devrait s'inscrire dans le temps pour proposer des soirées comme celle qui s'est tenue à Dudelange ce samedi.

Boxe: l'Iron Fists a relevé le gant à Dudelange

Par Manu Da Luz





Le but est de remettre au goût du jour le noble art qui s'est un peu dilué dans d'autres disciplines plus en vogue ces dernières années au pays. Onze combats amateurs dont un féminin et deux matches professionnels ont rythmé la soirée. Ces deux derniers ont tenu toutes leurs promesses.







Les organisateurs se sont lancé un challenge: organiser au moins un Iron Fists par an au pays. Le rendez-vous est pris.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Deuxième combat Pro de la soirée entre Armen Ypremyen (77kg) et Sadok Sebki (79kg). Photo: Manu Da Luz Armen en rouge trés déterminé à remporter le combat. Photo: Manu Da Luz Savino Ferrante (86kg) du BCD en bleu s'impose face à l'Allemand Etemi Arjanit. Photo: Manu Da Luz Sadok et Armen ont offert un exellent combat pro avec à la clef une victoire pour le second nommé. Photo: Manu Da Luz 64kg: les filles à l'honneur avec Saskia Zoboki en bleu du club CBCL qui s'impose face à Megan Tavares du BCR. Photo: Manu Da Luz 64kg: Stéphane Mota du BCD en bleu n'a eu aucune difficulté à trouver l'ouverture. Photo: Manu Da Luz 90kg: Aristote Zinga du BCR en rouge s'impose facilement face à l'Allemand Ruben Muller. Photo: Manu Da Luz Toni Fernandes en maître de cérémonie. Photo: Manu Da Luz 73kg: match nul entre Fares Methari du CBCL en rouge et Benjamin Omerovic du BCD. Photo: Manu Da Luz 90kg: démonstration entre l'expérimenté Ernest Dubiak du club BCR et le débutant allemand Brian Zwar. Photo: Manu Da Luz Armen contre Sadok. Photo: Manu Da Luz 80kg: Ugo Joshua (gants bleus) s'impose face au Luxembourgeois Gruness Etienne du BCR Photo: Manu Da Luz Premier combat Pro 80kg: Karim Amar fait face à Andrejs Tolstihs. Photo: Manu Da Luz Karim Amara en mode offensif. Photo: Manu Da Luz Les trophée de la soirée. Photo: Manu Da Luz 47kg: duel franco-francais entre Axel Peret (gants bleus) vainqueur de Hugo Nocilla. Photo: Manu Da Luz 48kg: Max Neufang (gants rouges) face à Sameh Hafez. Match nul. Photo: Manu Da Luz