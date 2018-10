Longtemps amorphe, le FC Metz a été réveillé par la superbe frappe de Boulaya peu avant l’heure de jeu. Sochaux est revenu à la hauteur des Messins mais Nguette a su transformer le penalty bienfaiteur (2-1). Soirée heureuse mais soirée crispante.

Sport 3 min.

Boulaya et Nguette soulagent le FC Metz à Sochaux

Longtemps amorphe, le FC Metz a été réveillé par la superbe frappe de Boulaya peu avant l’heure de jeu. Sochaux est revenu à la hauteur des Messins mais Nguette a su transformer le penalty bienfaiteur (2-1). Soirée heureuse mais soirée crispante.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Un éclair de Boulaya (1-0, 55e) et le FC Metz a repris un semblant de couleur à Sochaux. La frappe du gauche, limpide et puissante, est venue revigorer un ensemble grenat trop timide jusque-là. Tombés lors des deux dernières journées, les hommes de Frédéric Antonetti ont offert une première période de petit calibre à Sochaux. Du déchet technique inhabituel, un manque d’inspiration étonnant et une méforme persistante pour certains.

Les Messins sont dans le dur et ils auraient pu se laisser surprendre sur un ballon dévié par Boye sur son propre poteau (29e). Devant pendant un quart d’heure, l’ensemble messin s’est fait reprendre sur un centre de Gomes catapulté malencontreusement par Rivierez dans le but du FC Metz (1-1, 71e).

Heureusement, Delaine a été chercher un penalty qui va faire un bien terrible à une formation encore fébrile: Nguette l’a transformé sans trembler (2-1, 78e). En fin de partie, alors que Sochaux a été réduit à dix (expulsion de Madger Gomes, 80e), Emmanuel Rivière va partir seul au but mais l’attaquant mosellan va buter sur Prevot, le rempart doubiste (87e).

Au final, un succès qui va soulager tout le peuple grenat sans rassurer forcément. Un 11/20 qui vaut uniquement pour le gain des trois points.

Les joueurs et leur note. Oukidja (4/10) a failli être l’auteur d’une belle boulette (63e) et sa sortie dans les pieds de Demirovic a fait trembler le banc grenat (penalty?). Son intervention vigoureuse (90+5) a été plus que douteuse (re-penalty?).

En défense, Rivierez (4) a oublié d’être présent au marquage sur l’action qui a propulsé le ballon sur le poteau grenat (29e) et a envoyé le cuir dans son propre but (71e). Boye (3,5) a dévié le ballon sur son poteau (29e), a délivré une mauvaise relance sur Delaine (34e) puis a dévissé son dégagement en pleine surface (52e) avant de toucher involontairement le ballon du bras (54e). Une mauvaise soirée. Fofana (5) a tenté de combler les vides existants autour de lui. Delaine (5,5) a eu la bonne idée de s’offrir un déboulé en pleine surface adverse (77e) et M’Bakata a concédé le penalty salvateur pour les Messins.

Au milieu, Cohade (4) n’a plus le même moteur. S’il est toujours autant disponible, le capitaine mosellan n’affiche plus la même influence. Angban (5) a essayé de jouer en essuie-glace devant la défense. Boulaya (5) a sauvé sa prestation en réussissant une merveille de frappe en pleine lucarne (1-0). Nguette (4,5) a transformé le penalty qui soulage le FC Metz. Gakpa (5) a réussi deux belles frappes non cadrées (25e).

En attaque, Diallo (4) a exécuté une repise trop rapide (24e) puis a couru après un ballon qui l’a fui la plupart du temps. Rivière est venu le relayer (70e) et il a «mangé» la feuille de match (87e).

Le fait de la 10e journée de L2. Le FC Metz reprend la tête de la Ligue 2 (24 points) en effectuant une prestation fébrile. Le RC Lens suit juste à un point derrière. Un résultat et une position au classement qui ne pourront que bonifier un ensemble grenat qui accueillera Niort le vendredi 19 octobre.

Sochaux - Metz 1-2

Stade Auguste-Bonal, belle pelouse, arbitrage de M. Lissorgue, environ 7.000 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 0-1 Boulaya (55e), 1-1 Rivierez (71e csc), 1-2 Nguette (78e sp).

Cartons jaunes: Nando (35e) à Sochaux; Rivierez (28e), Angban (57e), Rivière (84e) à Metz.

Carton rouge: Madger Gomes (80e) à Sochaux.

SOCHAUX : Prevot (cap.); M’Bakata, Josema (62e Robinet), Ruiz (85e Budkivskyi), Pendant; Madger Gomes, Galilea, Fuchs, Sané (76e Anderson); Nando, Demirovic.



Joueurs non entrés en jeu : Zigi; Lacroix, Obadeyi, Pavic.

METZ: Oukidja; Rivierez, Boye, Fofana, Delaine; Cohade (cap.), Angban, Nguette (82e Niane), Gakpa (71e Balliu), Boulaya; Diallo (70e Rivière).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Monteiro, Hein, Traoré.