Bouchard y est presque, Minella - Giorgi au premier tour

Christophe NADIN A la très longue journée de samedi en a succédé une nettement plus courte ce dimanche avec certes deux fois moins de matches, mais certains rondement menés comme celui de la Canadienne Bouchard. Mandy Minella, elle, n'est pas loin d'avoir tiré le gros lot.

La jungle des qualifications offre parfois des journées contrastées. Des visages aussi qui s'éclaircissent comme un tableau de plus en plus dépouillé. Celui d'Eugénie Bouchard par exemple. La Canadienne, qui n'avait encore jamais connu le succès au Grand-Duché lors de ses deux apparitions, a gagné deux matches et se retrouve au pied du tableau final. Ce dimanche, Bouchard a distancé Teichmann en deux sets secs (6-3, 6-1) et défiera la Française Jessika Ponchet pour rejoindre le seul tableau qu'elle avait toujours connu à Kockelscheuer.

Varvara Lepchenko, autre habituée au tableau final au pays, s'est nettement plus employée pour s'ouvrir un troisième tour qui la verra en découdre avec Bencic. L'Américaine a mis plus de deux heures pour dominer Shinikova.

Les qualifications, privées de Luxembourgeoises cette année, se termineront ce lundi et passeront le relais au tableau final dont le tirage a été effectué ce samedi. Il n'a pas gâté Mandy Minella qui se mesurera à une fille en pleine bourre: Camila Giorgi. L'Italienne vient de boucler un parcours étonnant à Linz en gagnant la finale aux dépens de la surprenante Alexandrova 6-3, 6-1. Giorgi, 32e mondiale, n'avait plus remporté le moindre titre depuis son unique sacre en 2015 à s'Hertogenbosch.

On notera encore un très intéressant Petkovic - Van Uytvank ou un Sakkari - Gasparyan.

