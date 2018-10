Les quarts de finale du BGL BNP Paribas Luxembourg Open se dérouleront sans les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez. Outre les têtes de série 2 et 3, le tournoi a vu les éliminations de la Française Pauline Parmentier et de la Belge Kirsten Flipkens.

Bouchard expéditive, les Espagnoles Muguruza et Carla Suarez au tapis

Eddy RENAULD Les quarts de finale du BGL BNP Paribas Luxembourg Open se dérouleront sans les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez. Outre les têtes de série 2 et 3, le tournoi a vu les éliminations de la Française Pauline Parmentier et de la Belge Kirsten Flipkens.

Neuvième joueuse mondiale et tête de série n°1 de l'épreuve, Julia Goerges a validé sans encombre son ticket pour les quarts de finale qui auront lieu ce jeudi. Opposée à la Russe Anna Blinkova, l'Allemande s'est imposée en deux sets: 6-1, 6-4 après une heure et quinze minutes de match. Mais les résultats du jour sont sans conteste les défaites des Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez.



Carla Suarez, tête de série n°3 du tournoi, a été balayée par la revenante Eugenie Bouchard (108). La Canadienne, issue des qualifications, a déroulé 6-1, 6-0 en seulement 53 minutes pour se qualifier pour les quarts de finale. La droitière de Montréal, ancienne n°5 mondial en octobre 2014, retrouve peu à peu ses meilleures sensations et a signé ce mercredi sa cinquième victoire de rang depuis samedi.



Autre victime de choix: Garbine Muguruza, tête de série n°2 et 13e joueuse mondiale. L'Ibère est tombée sur une adversaire en état de grâce: Dayana Yastremska. L'Ukrainienne, 66e joueuse mondiale a mis une heure et dix minutes pour mettre fin à l'aventure de Muguruza 6-2, 6-3.

Tombeuse de Mandy Minella, mardi, Kirsten Flipkens n'est pas parvenue à se qualifier pour les quarts de finale. La Belge, 52e mondiale, a été battue 6-1, 6-3 par la Suissesse Belinda Bencic (WTA 47), issue des qualifications. La Campinoise a perdu le premier set 6-2, concédant sa mise en jeu à trois reprises et incapable de se procurer la moindre balle de break. Malgré un break dans le 5e jeu du second set, Flipkens n'a pas inversé la tendance. Ce jeudi, Bencic défiera la Biélorusse Vera Lapko (WTA 62) pour une place dans le dernier carré.

Lapko qui a sorti Pauline Parmentier, tête de série n°8. La Française a chuté en deux sets: 7-5, 6-2. Une rencontre où Parmentier pourra regretter les trois balles de break qui lui auraient permis de mener 5-4 avec un service à suivre dans le premier set.



Dans la deuxième manche par contre, elle s'est montrée trop fébrile sur son service (trois breaks concédés) pour espérer renverser la tendance. Il ne reste plus de joueuse française à Kokelscheuer puisque Fiona Ferro a été sortie par la Croate et tête de série n°6 Donna Vekic (2-6, 6-1, 7-5).

Plus d'infos à suivre



Les résultats du 2e tour



Julia Görges (GER/n°1) bat Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-4

Donna Vekic (CRO/n°6) bat Fiona Ferro (FRA) 2-6, 6-1, 7-5

Eugenie Bouchard (CAN) bat Carla Suarez (ESP/n°3) 6-1, 6-0

Vera Lapko (BLR) bat Pauline Parmentier (FRA/n°8) 7-5, 6-2

Belinda Bencic (SUI) bat Kirsten Flipkens (BEL/n°9) 6-1, 6-3

Margarita Gasparyan (RUS) bat Dalila Jakupovic (SLO) 6-4, 6-0



Dayana Yastremska (UKR) bat Garbine Muguruza (ESP/n°2) 6-2, 6-3

Le programme des quarts de finale (jeudi)

