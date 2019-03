Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix inaugural de la saison de F1, en Australie, en devançant au départ son équipier britannique Lewis Hamilton, qui s'élançait en pole position.

Bottas et Mercedes dominateurs à Melbourne

Quatrième succès en F1 pour le pilote finlandais

(AFP) - Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix inaugural de la saison de F1, en Australie, en devançant au départ son équipier britannique Lewis Hamilton, qui s'élançait en pole position.

Le quintuple champion du monde monte sur la deuxième marche du podium devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a pris le meilleur en course sur l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), 4e. La Scuderia, donnée favorite au vu de son rythme lors des essais hivernaux, échoue donc au pied du podium, avec également le Monégasque Charles Leclerc 5e, sa position de départ.



Bottas, qui était deuxième sur la grille, prend également le point du meilleur tour en course, attribué pour la première fois cette saison depuis 1959. «Je ne sais pas ce qui se passe... Je ne sais pas quoi dire. C'était certainement la meilleure course de ma carrière. Je me sentais très bien et la voiture était parfaite», a commenté le vainqueur du jour qui prend par la même occasion la tête du championnat du monde des pilotes.

Le Danois Kevin Magnussen (Haas), l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault), le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), le Canadien Lance Stroll (Racing Point) et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) ferment le top 10.

Dans les huit dernières années désormais, le poleman n'a gagné qu'à une reprise sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne (Hamilton en 2015).

Comme l'an dernier, la course a été marquée par des difficultés lors des arrêts aux stands. Haas, dont les deux voitures avaient dû abandonner en 2018 à cause de roues mal fixées, a encore eu du mal cette année à changer une des roues du Français Romain Grosjean. Alfa Romeo Racing a rencontré un problème similaire sur ses deux voitures.

Sixième sur la grille, Grosjean a finalement été contraint à l'abandon par le bris de sa suspension avant gauche, soit la roue que son équipe avait eu du mal à fixer.

Devant son public, l'Australien Daniel Ricciardo a également connu une première course frustrante avec Renault. Contraint de rentrer au stand dès le premier tour après avoir perdu son aileron avant et roulé dessus au départ, il a fini par abandonner «par précaution», selon son écurie.



L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) a été le premier à abandonner cette saison, victime d'une défaillance de son moteur Renault.

Le top 10 du GP: 1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) les 307,574 km en 1h25'27"325, 2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 20"886, 3. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) à 22"520, 4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 57"109, 5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 58"230, 6. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1'27"156, 7. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour, 8. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour, 9. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) à 1 tour, 10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) à 1 tour



Meilleur tour en course: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1'25"580 au 57e tour



Classement des pilotes: 1. Valtteri Bottas (FIN) 26 pts, 2. Lewis Hamilton (GBR) 18, 3. Max Verstappen (NED) 15, 4. Sebastian Vettel (GER) 12, 5. Charles Leclerc (MON) 10, 6. Kevin Magnussen (DEN) 8, 7. Nico Hülkenberg (GER) 6, 8. Kimi Räikkönen (FIN) 4, 9. Lance Stroll (CAN) 2, 10. Daniil Kvyat (RUS) 1

Classement des constructeurs: 1. Mercedes 44, 2. Ferrari 22, 3. Red Bull-Honda 15, 4. Haas-Ferrari 8, 5. Renault 6, 6. Alfa Romeo Racing-Ferrari 4, 7. Toro Rosso-Honda 1