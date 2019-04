Défait 3-2 par Troisvierges, le FC Beckerich fait peine à voir. L'entraîneur Jean-Paul Bossi restera à ses conditions. En série 2, Munsbach a surclassé Kopstal et rêve de la troisième place.

Sport 3 min.

Bossi s'interroge à Beckerich, Munsbach en embuscade

Défait 3-2 par Troisvierges, le FC Beckerich fait peine à voir. L'entraîneur Jean-Paul Bossi restera à ses conditions. En série 2, Munsbach a surclassé Kopstal et rêve de la troisième place.

Par Vincent Lommel

Soixante et un. Soixante et un buts encaissés en vingt-deux matches. Cinquième de classe, le FC Beckerich compense par une gâchette facile devant les cages adverses sans quoi il serait, vraisemblablement, dernier de classe - 10e, Brouch a encaissé à… 42 reprises. 5-4, 5-1, 6-1 mais aussi 0-5, 2-4, 2-6, 0-8. Des scores dingues. Le spectateur ne s’ennuie jamais avec le FCB. Le supporter maudit le revers sans gloire (3-2) face à Troisvierges, pénultième - 0-8 contre Colmar-Berg le week-end précédent.

Joe Krieg marque, Troisvierges jubile. Photo: Hans Krämer

L’entraîneur Jean-Paul Bossi fait grise mine. «On reste sur deux mauvaises prestations. Je compose avec plusieurs blessés de longue date. Il y a encore de la qualité au sein du groupe.» La qualité reste aux vestiaires ou à la maison. «Les très bons joueurs s’entraînent à la carte.» Une façon de faire qui horripile le principal intéressé. «Si je poursuis l’aventure à Beckerich, je vais aller les trouver et leur dire de se chercher un nouveau club. Dans le cas contraire, je ne reste pas.»

Clair, net et précis. Largué par le Top 3, Beckerich n’a plus rien à espérer cette saison. Reisdorf (1er) et Colmar-Berg (2e) sont en passe de prendre l’ascenseur pour la D2. Clervaux a assuré le service minimum à Heiderscheid-Eschdorf. Folschette joue ce mardi soir.

Basile Sievi (Beckerich) mystifie Jorge Ribeiro (Troisvierges). Photo: Hans Krämer





Qui sera barragiste?

Derrière le duo Clémency-Schengen promu en D2, le dernier enjeu est le nom du barragiste. Kopstal (3e) est en perdition (0 sur 12) et Lasauvage (4e) à la recherche de sa meilleure forme (5 sur 12). Ce surplace fait le bonheur de Munsbach (5e) auteur d’un dix sur douze et revenu à quatre longueurs de Kopstal qu’il a humilié samedi après-midi. «Je m’attendais à une rencontre difficile», avoue le mentor Alvaro Vaz Portal qui fonctionne en binôme avec Grégory Molitor. «Les garçons ont affiché un comportement remarquable. On a dominé du début à la fin.»

La fin du championnat approche et quinze points sont à distribuer. «Nous avons le droit de rêver à la troisième place du podium.» Le parcours du FCM est étroitement lié à ceux de Kopstal et Lasauvage. Ces clubs ont la pression sur leurs épaules. Il n’y a aucune confrontation directe.

ILS ONT DIT

Yves Schanck (entraîneur de Troisvierges): «Vu les innombrables absents, la moyenne d’âge était de 17,5 ans. Deux garçons étaient nés en 2003 (Len Gompelmann et Rodrigo Gomes). Le gardien Bruno Oliveira a arrêté un penalty à 0-0 (27e). On a encaissé le 2-3 à la 89e minute mais on a tenu bon. Quelle volonté. Je remercie mon T2, Marco Sousa. Son aide est précieuse.» Beckerich-Troisvierges 2-3

Ruben Brito (entraîneur d’Heiderscheid): «On a dominé l’entame sans parvenir à marquer. Le gardien adverse a effectué plusieurs arrêts déterminants. Clervaux a haussé le rythme en deuxième mi-temps. L’équipe s’est bien défendue.» Heiderscheid-Eschdorf-Clervaux 0-3

LES CHIFFRES

1. En série 1, un match se dispute ce mardi soir. Troisième ex aequo avec Clervaux, Folschette n’a pas le droit à l’erreur à Bourscheid battu 6-2 et 2-0 lors des deux précédents affrontements. Le CSB version Eddie Guillin a de la suite dans les idées (13 sur 21).

0. Aucune victoire pour Moutfort-Medingen au cours des neuf dernières rencontres. Le dernier succès l’était face à… Schengen en date du 25 novembre.

L'AFFICHE

Battu quatre fois de rang, Kopstal est attendu au tournant. Le FCK 33 doit tenter d’aborder la dernière ligne droite avec une confiance retrouvée. Le déplacement à Noertzange (6e) qui a remporté un seul de ses neuf derniers matches pourrait lui permettre de retrouver la sérénité.