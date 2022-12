Après huit mois en prison au Royaume-Uni pour des infractions financières, l'ex-N.1 mondial de tennis à la retraite mouvementée a retrouvé la liberté jeudi en vue d'être expulsé.

Sport 2 min.

Programme de libération et d'expulsion

Boris Becker remis en liberté

Teddy JAANS Après huit mois en prison au Royaume-Uni pour des infractions financières, l'ex-N.1 mondial de tennis à la retraite mouvementée a retrouvé la liberté jeudi en vue d'être expulsé.

La star du tennis allemand Boris Becker, emprisonnée en Grande-Bretagne, a été libérée. Becker devrait être expulsé du pays, a rapporté l'agence de presse britannique PA. Selon des médias britanniques, il devrait rentrer en Allemagne dans un jet privé affrété par une société audiovisuelle, dont le nom n'a pas été rendu public, qui aurait payé une somme généreuse pour qu'il raconte son histoire.

L'homme de 55 ans, qui était incarcéré depuis le mois d'avril, devrait être transféré en Allemagne et n'aura pas à purger le reste de sa peine bien que l'information concernant la destination n'ait pas été confirmée. Becker bénéficierait d'une procédure visant à alléger la pression sur les prisons britanniques surpeuplées.

Mais où sont passés les trophées de Boris Becker? Vendre les coupes que le champion de tennis a accumulées durant sa carrière permettrait au sportif de diminuer le montant de ses dettes. Celles-ci sont estimées à plus de 56 millions d'euros.

Le reste de sa peine de deux ans et demi expire, mais l'homme de 55 ans ne pourra probablement pas retourner dans son pays d'adoption, la Grande-Bretagne, avant la fin de sa peine. Becker, originaire de Leimen dans le Bade-Wurtemberg, vit depuis des années à Londres mais ne possède pas la nationalité britannique.

Selon la loi britannique, les détenus ne peuvent en principe être mis en liberté conditionnelle que lorsqu'ils ont purgé au moins la moitié de leur peine de prison. Dans le cas de Becker, cela représenterait 15 mois, la date limite étant donc le 29 juillet 2023. L'ancien sportif d'exception a toutefois bénéficié d'un programme spécial de libération et d'expulsion. Tout détenu étranger «qui peut être libéré et expulsé jusqu'à douze mois avant la date de libération la plus proche» est éligible.

Rapports confirmés

Becker avait été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et demi. Des délits lui avaient été reprochés dans le cadre de sa procédure d'insolvabilité en cours depuis 2017. Il s'agissait d'une prétendue non-divulgation de biens et de la dissimulation de dettes. Becker avait toujours contesté ces accusations.

La saga noire de Boris Becker Divorces ruineux, déboires avec le fisc, rocambolesque tentative d'acquérir une immunité diplomatique: la descente aux enfers de Boris Becker, ex-numéro un mondial, est une succession de frasques tragico-burlesques.

Dernièrement, les informations en provenance d'Angleterre se sont multipliées selon lesquelles une expulsion vers l'Allemagne du sextuple vainqueur du Grand Chelem pourrait être exécutée avant Noël. Selon les informations des médias britanniques, il ne pourra vraisemblablement plus se rendre à Londres, sa ville d'adoption depuis 2012. Ce n'est qu'après avoir purgé l'intégralité de sa peine que le triple vainqueur de Wimbledon pourrait demander un permis de séjour en tant qu'invité.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.