Nouvelle déconvenue pour Gérard Lopez : la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux, club qu'il préside, en troisième division française a été confirmée mardi soir. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois ne baisse pas les bras.

Football

Bordeaux en grand danger, Gérard Lopez reste combattif

(AFP) - Les Girondins de Bordeaux, dont la rétrogradation administrative en National (3e division) a été confirmée mardi en appel par la DNCG fédérale, le gendarme du football français, ont dénoncé une «décision incompréhensible» contre laquelle ils vont formuler «un recours».

Gerard Lopez à la tête des Girondins de Bordeaux Le gendarme financier du football français a officiellement approuvé lundi soir l'offre de reprise de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. Laquelle permet au club bordelais de se maintenir en L1 pour la prochaine saison.

«Cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible (...) Je me battrai jusqu'au bout et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'exercer un recours contre cette décision inique», a annoncé le propriétaire du club, Gérard Lopez, dans un communiqué, sans préciser auprès de quelle juridiction le recours allait être formulé. Les Girondins, relégués sportivement de Ligue 1 à Ligue 2, puis administrativement en National, ont la possibilité de saisir le Comité olympique (CNOSF) ainsi que la justice administrative.

Soutien politique des élus locaux

«Le club et son actionnaire ont présenté un projet considéré par tous les professionnels comme solide et qui répond point par point aux attentes exprimées par la commission (DNCG) en première instance (mi-juin, NDLR)», reprend le club dans un communiqué. Les Girondins «n'excluent pas» d'autres recours contre cette décision, a par ailleurs indiqué à l'AFP une source, proche du club, se targuant d'avoir obtenu une ordonnance favorable du tribunal de commerce de Bordeaux mardi, celui-ci assurant que les récents accords trouvés par le club attestent du «sérieux d'une restructuration financière et de la fin des difficultés de la société», selon l'ordonnance consultée par l'AFP.

Les élus locaux non plus ne comprennent pas cette confirmation de rétrogradation. Dans un autre communiqué, le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani, et le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, ont ainsi demandé à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, que «le CNOSF puisse se prononcer dans un délai compatible avec la reprise de la saison de la Ligue 2 sur la portée des garanties apportées par les Girondins de Bordeaux auprès de la DNCG».

Ce mercredi matin, sur France Info, Alain Anziani a réitéré son soutien aux Girondins, mais aussi à Gérard Lopez. S'il ne dédouane pas l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois dans sa gestion du club de football, le président de la Métropole bordelaise rappelle tout de même que «Gérard Lopez a été le seul à mettre 10 millions sur la table l’année dernière et je n'oublie pas».

Déjà la faillite de Mouscron cette année

Aujourd'hui, la survie des Girondins de Bordeaux est clairement en jeu. Club historique du football français, champion national pour la dernière fois en 2009, qualifié en Coupe d'Europe plusieurs fois lors de la dernière décennie, les Girondins naviguent en eau trouble depuis que le groupe médiatique M6, devenu actionnaire principal en 1999, a vendu le club en 2018 pour 100 millions d'euros.

Gérard Lopez est arrivé à la rescousse en juin 2021 mais un an plus tard, la situation s'est encore aggravée. C'est une déconvenue financière supplémentaire dans le monde sportif pour l'homme d'affaires, après le flop en Formule 1 avec l'écurie Lotus ou encore l'échec avec le Royal Excel Mouscron. Le club de football belge a annoncé sa faillite le 31 mai dernier.

La rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux aurait très certainement pour conséquence un dépôt de bilan et la liquidation judiciaire. Outre le séisme que cela représenterait à l'échelle du football français, cette issue serait aussi un désastre social puisque le club emploie actuellement entre 250 et 300 personnes.