La sélection luxembourgeoise a réussi son entrée en Division C de la Ligue des Nations en s'imposant (1-2) samedi en Azerbaïdjan. Prochaine échéance: le Monténégro mardi (20h45) au stade Josy Barthel.

Bon départ des Roud Léiwen à Bakou

(JFC, avec bob) - La crise du covid-19 et son cortège de contraintes plongeaient l'équipe nationale dans l'incertitude à l'heure d'aborder son retour à la compétition dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est donc un peu dans l'inconnu et sans repères que Luc Holtz et sa troupe effectuaient le long voyage vers l'Azerbaïdjan. A l'arrivée, le succès deux buts à un forgé samedi soir devant des travées vides et après avoir évolué pendant plus d'une heure à onze contre dix est de bon augure pour la suite des opérations. Surtout que la victoire, fruit d'une belle prestation collective, est amplement méritée.

Bonne nouvelle pour Holtz: blessés et remplacés lors du match amical en semaine contre Sarrebruck, Vincent Thill et Gerson Rodrigues étaient bien au poste dans le onze de départ. Dans l'axe central défensif, c'est finalement Vahid Selimovic qui prenait place au côté de Lars Gerson. Agressifs dès le coup de sifflet initial, les Lions Rouges auraient déjà pu ouvrir la marque après seulement trois minutes lorsque Deville, mis sur orbite par Olivier Thill, butait sur le gardien azéri Balayev.

Nerveux, les joueurs locaux multipliaient les petites fautes. Et le tournant du match intervenait après 25 minutes: suite à un contact fautif de Christopher Martins sur Emreli, l'attaquant azerbaïdjanais perdait le contrôle de ses nerfs et se faisait lui-même justice sur le joueur des Young Boys. Sans hésiter, l'arbitre anglais Chris Kavanagh brandissait le carton rouge. Le Luxembourg allait donc évoluer en supériorité numérique durant 65 minutes.

Forts de cet avantage numérique, les visiteurs en profitent pour accentuer leur pression. Ainsi, Bazayev doit intervenir fort à-propos sur un coup franc dangereux parti du pied d'Olivier Thill à la 35e minute. Coup de théâtre cependant juste avant le repos: le centre de la droite d'Alasgarov trouve la tête de Sheydaev isolé au point de penalty. Moris est battu (1-0, 44e), le Luxembourg regagne le vestiaire mené malgré des statistiques indiquant 58% de possession de balle et douze tirs au but contre seulement deux tentatives côté local.

Vincent Thill pris dans l'étau azéri Photo: Jeff Lahr/Sportspress.lu

Après la pause, la sélection de l'Italien Giovanni De Biasi ne pense plus qu'à défendre son maigre avantage. Las pour eux, on rejoue depuis seulement trois minutes lorsque Krivotsyuk, pressé par Barreiro, trompe son propre gardien (1-1, 48e). Les Roud Léiwen ne sont pas rassasiés, loin de là. Clairement, ils ne veulent pas se contenter de ce point du match nul. Bensi (52e pour Deville) et Sinani (58e pour O. Thill) font leur entrée pour forcer la différence.

Et c'est à la 72ème minute que la délivrance intervient. D'un mauvais réflexe, le remplaçant Nagiyev touche le ballon de la main dans son grand rectangle devant Rodrigues. Le penalty est on ne peut plus logique, et Rodrigues se charge aussitôt de le convertir pour signer son quatrième but en 25 sélections (1-2, 72e).

Les Roud Léiwen sur la brèche à l'automne Privée de terrain depuis huit mois, la sélection disputera huit matches entre le 5 septembre et le 17 novembre prochains. Aux six rencontres de Ligue des Nations, s'ajoutent deux débats amicaux, le 7 octobre contre le Liechtenstein, et le 11 novembre face à l'Autriche.

Bensi touchera encore le poteau de Balayev dans le temps additionnel, mais le score ne bougera plus. Le Luxembourg empoche méritoirement ses trois premières unités dans ce groupe 1 de la Division C de la Ligue des Nations. De très bon augure avant d'accueillir mardi (20h45) le Monténégro, lui aussi victorieux (0-2 à Chypre) lors de la journée initiale. Un tout autre morceau pour les ouailles de Luc Holtz, mais qu'ils aborderont avec toute la confiance engrangée à Bakou.

Azerbaïdjan - Luxembourg 1-2 Baki Olimpiya Stadionu de Bakou, temps chaud, pelouse en parfait état, match disputé à huis clos, arbitrage de Chris Kavanagh, assisté de Daniel Richard Cook et Sian Massey (ANG). Mi-temps: 1-0. Évolution du score: 1-0 Sheydaev (44e), 1-1 Krivotsyuk (48e, csc), 1-2 Rodrigues (72e, sur pen.). Cartons jaunes: Khalilzada (63e), Nagiyev (72e) et Qarayev (90+2) à l'Azerbaïdjan.

Carton rouge direct: Emreli (26e). AZERBAÏDJAN (4-4-2): Balayev; Medvedev (cap.), B. Hüseynov, Mustafazade, Krivotsyuk; Alasgarov (67e Nagiyev), Dzhamalov, Qarayev, Khalilzada (77e Abdullayev); Emreli, Sheydaev (58e Dadashov).

Remplaçants non-utilisés: Magomedaliyev, Dzhenetov; Diniyev, Makhmudov, A. Hüseynov, Hajiyev, Ibrahamli, Seydiyev et Sadikhov. Sélectionneur: Giovanni De Biasi (ITA). LUXEMBOURG (4-1-3-2): Moris; Jans (cap.), Gerson, Selimovic, Carlson; Barreiro; C. Martins, V. Thill (90+1 Skenderovic) O. Thill (58e Sinani); Rodrigues, Deville (52e Bensi).

Remplaçants non-utilisés: Schon, Kips; Mahmutovic, Hall, Malget, Bohnert, Curci, M. Martins et Muratovic. Sélectionneur: Luc Holtz.

