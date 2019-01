Chris Philipps ne devrait pas disputer le deuxième tour du championnat avec le Legia Varsovie. Le club polonais est parti en stage au Portugal avec 26 joueurs, mais sans l'international luxembourgeois.

Bon de sortie pour Chris Philipps au Legia

Christophe NADIN

Le temps de jeu gratté en fin d'année avec le champion polonais laissait présager une embellie dans l'horizon de Chris Philipps, mais le couperet vient de tomber. Le Legia libère son milieu de terrain au même titre que José Kanté, l'attaquant guinéen et Cristian Pasquato, l'avant italien selon le site legia.net.

Chris Philipps était arrivé en Pologne il y a un an et s'était engagé pour trois ans et demi. Lors de ses six premiers mois, il avait apporté son écot à la conquête du titre et de la Coupe de Pologne avant de traverser une période de turbulence à la suite de l'élimination en Europa League des oeuvres du F91.

L'arrivée de l'entraîneur Sa Pinto n'a pas arrangé les choses, même si le technicien portugais lui a dit qu'il comptait sur lui pour la suite. Les prochaines semaines seront donc consacrées à la recherche d'un nouveau défi pour l'ancien Messin.