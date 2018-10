Titulaire ce mercredi soir au sein de son équipe du FK Pirmasens contre le FC Kaiserslautern dans un débat comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe régionale sud-ouest allemande, le Luxembourgeois Florian Bohnert (20 ans, 12 sélections), sorti à la 65e minute, n'a rien pu faire pour éviter la défaite (1-3) et l'élimination de ses couleurs.

Bohnert titulaire et... éliminé en Coupe régionale sud-ouest

Jean-François COLIN

Face à un adversaire évoluant un échelon plus haut (Kaiserslautern est 9e en 3e Bundesliga), et devant une assistance de 8.890 spectateurs, les Bleus de Pirmasens (11e en Ligue régionale sud-ouest) souffrent en début de partie et encaissent deux buts en l'espace de quatre minutes après le quart d'heure de jeu, oeuvres d'Elias Huth (0-1, 15e) et de Florian Pick (0-2, 19e).

Loin de se laisser abattre par ce double coup du sort, Bohnert et ses coéquipiers réagissent rapidement, réduisent l'écart via Sascha Hammann (1-2, 23e), et mettent la pression sur la défense des Diables Rouges, prenant les vingt-cinq dernières minutes de la première période à leur compte, mais... sans parvenir à égaliser.

Au contraire, à l'heure de jeu, Florian Pick, encore lui, y va d'un doublé et redonne une avance de deux buts aux visiteurs (1-3, 60e). Dans la foulée, Florian Bohnert cède sa place à Dennis Krob (65e). L'écart est rédhibitoire pour le FK Pirmasens, qui se permettra encore le luxe de manquer la conversion d'un penalty dans le temps additionnel. Le club de Florian Bohnert s'incline et quitte la compétition au stade des huitièmes de finale.