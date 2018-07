Florian Bohnert a participé à la victoire de Pirmasens lors de la reprise en Regionalliga où Maurice Deville et Mannheim ont été défaits. Par contre Lars Gerson et Norrköping ont été battus par Malmö.

Bohnert lance sa saison par une victoire, Deville et Gerson battus

Eddy RENAULD Les Luxembourgeois à l'étranger.

C'est un match au sommet qui attendait Lars Gerson face aux champions de Suède Malmö lors de la 15e journée du championnat. Cette rencontre a mal débuté pour les visiteurs. Dès la 5e minute, Rosenberg plaçait les locaux aux commandes à la suite d'un penalty.



La formation de Gerson parvenait à égaliser à la 56e minute par Skrabb mais moins de dix minutes plus tard, les locaux reprenaient l'avance, 2-1 (56e). Conséquence: l'IFK Norrköping a subi sa troisième défaite de la saison et son compteur points reste bloqué à 30. A noter que l'international luxembourgeois a disputé l'intégralité de la rencontre sur le côté gauche d'une défense à trois.



En Pologne, le Legia Varsovie, sans Chris Philipps non retenu, a remporté sa première victoire de la saison sur la pelouse du Korona Kielce (2-1) lors de la 2e journée du championnat polonais. Les champions, menés 0-1 à la pause, ont renversé la vapeur au cours de la seconde période.



En Allemagne, c'était l'ouverture de la saison dans les divisions inférieures. Maurice Deville et le Waldhof Mannheim sont tombés d'entrée face au SSV Ulm 0-1. L'international luxembourgeois a joué 82 minutes avant de céder sa place.



Toujours dans cette Regionalliga Sudwest, cette 1re journée a vu la victoire de la nouvelle formations de Florian Bohnert, FK Pirmasens 2-1 contre Astoria Walldorf. Le défenseur luxembourgeois a disputé ses 75 premières minutes de la saison avant d'être remplacé.



Enfin vendredi, Eric Veiga (Braunschweig 1-1 contre Karlsruhe) et Aldin Skenderovic (SV Elversberg 1-1 contre Kickers Offenbach) n'étaient pas dans le cadre de leur club respectif pour l'ouverture de la saison en Allemagne.