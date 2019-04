Le FK Pirmasens a coulé (1-6) face au FC Sarrebruck ce mardi en match d'alignement de la 25e journée de Ligue régionale sud-ouest allemande. Réserviste, l'international luxembourgeois Florian Bohnert (21 ans, 13 sélections) est entré au jeu à vingt minutes de la fin.

Bohnert joue vingt minutes, Pirmasens sombre

Pour la seconde fois en quatre jours, le FK Pirmasens (13e, 28 pts) de Florian Bohnert (21 ans, 13 sélections, 1 but) affrontait un ténor de la Ligue régionale sud-ouest allemande (D4). Après la courte défaite (1-2, but de... Bohnert) concédée samedi chez le leader, le Waldhof Mannheim d'un certain Maurice Deville, les Bleus accueillaient ce mardi soir le FC Sarrebruck (2e, 54 pts) en match d'alignement de la 25e journée, une rencontre naguère reportée à la mi-mars en raison des mauvaises conditions météo.

Peter Tretter, le coach du FKP, n'offre pas à Bohnert une 21e titularisation cette saison en championnat. C'est donc du banc de touche que l'international luxembourgeois déplore l'ouverture du score de Sebastian Jacob au quart d'heure en faveur de Sarrebruck (0-1, 15e). Manuel Zeitz se charge d'étouffer Pirmasens avant le repos (0-2, 38e).



Dès la reprise, les visiteurs se mettent définitivement sur le velours avec la transformation d'un penalty par Sebastian Jacob (0-3, 49e s.p.), même si Patrick Freyer vient sauver l'honneur des locaux sept minutes plus tard (1-3, 56e).



Alors que tout espoir n'est pas encore perdu dans les rangs de Pirmasens, Florian Bohnert fait son apparition sur la pelouse du Sportpark Husterhöhe à la 70e minute, en remplacement de Marco Steil. Mais de 1-3, le score va passer à... 1-6: Gillian Jurcher assène un double K.-O. pour Sarrebruck en trois minutes (1-4, 79e et 1-5, 82e), avant la touche finale signée Sebastian Jacob (1-6, 90e), auteur d'un hat-trick. N'en jetez plus, la messe est dite depuis longtemps...



Avec 28 points en 27 matches, le FK Pirmasens reste coincé à la 13e place (sur 18), avec seulement deux longueurs d'avance (et un match de moins) sur le premier barragiste, Wormatia Worms (26 pts). Prochaine échéance pour Florian Bohnert et le FKP: la réception du TSG Balingen (10e, 37 pts) samedi à 14 heures.