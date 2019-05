Les équipes de Division 2 disputent une semaine anglaise. La 23e a vu Boevange ramener un point de Ell. Wincrange revient à trois longueurs de Diekirch qu'il accueille dimanche prochain. En série 2, Belvaux connaît son nouveau coach.

Boevange frustre Ell en Division 2, Itzig stoppe le CSO

Par Vincent Lommel

Il reste trois matches et une dizaine de jours à consacrer au football avant de prendre un peu de repos. Plusieurs décisions tomberont dès ce mercredi soir. Leader, Feulen, mené 3-0 par Harlange-Tarchamps est parvenu à se faire violence pour sauver le point du partage (3-3) dans les dernières minutes.

Il manque une unité à l'USF pour valider son ticket pour la Division 1. Il espère passer aux actes contre son… rival Hosingen (2e) en pleine confiance après sa démonstration 4-1 face à Diekirch (3e) contraint à réaliser un sans-faute pour terminer sur le podium. «Les joueurs étaient nerveux», remarque l'entraîneur Tom Kopecky. «Menés 1-0 suite à un coup franc converti des trente-cinq mètres, ils ont su réagir.»

Schroeder, Van Zanten, Sarmento et Biver ont trouvé l'ouverture. L'ASH avait remporté 3-1 le match aller. Secrètement, Ell rêvait d'être l'invité surprise dans le Top 3. C'est un voeu pieux. La faute à Boevange-sur-Attert (8e). «Il n'y avait pas grand-chose à gagner. Ell connaît notre façon de jouer», admet le mentor José Monteiro. «0-0 est un score logique.» L'espoir de revenir à la hauteur de Diekirch (+3) est ténu mais, assurément, Wincrange ne doit pas renoncer. «J'y crois», assure le joueur-entraîneur Adnan Batkic. «On se prend au jeu. Être barragiste n'est pas une obligation.» Une excellente préparation hivernale laissait augurer d'un bon deuxième tour. «C'est le cas.» Il reste à décrocher la cerise sur le gâteau. Le choc contre… Diekirch vaudra le détour.

Beggen émerge d'une courte tête

Mener 1-0, se targuer de revenir à 2-2 à cinq minutes du coup de sifflet final était trop beau - Beggen l'emporte 3-2 - pour Belvaux dont les regards sont déjà tournés vers 2019-2020. «Le comité a procédé à une analyse de la situation sportive. Nikolas Pupovac a été nommé entraîneur de l'équipe A. Mike Rea sera son adjoint», confie le président Tom Weis.

Le dernier rush de Beggen sera victorieux (3-2). Un succès d'autant plus jouissif que le CS Oberkorn a vu sa série de six victoires de rang être stoppée par Itzig (6e). Premiers ex aequo, les deux clubs sont favoris à la montée directe. Walferdange (30 sur 36) et Echternach (22 sur 36) se disputent la place de barragiste. En écartant Schouweiler, le Vinesca Ehnen pointe à la douzième place.

ILS ONT DIT

Antonio Simoes (entraîneur de Diekirch): «La chance était du côté de Hosingen. Tactiquement, nous étions bien place en première mi-temps. Hélas, trois erreurs sonnent le glas: une du gardien Rodrigues qui sera exclu et un autre du remplaçant Teixeira de Sousa (17 ans). On ne peut pas lui en vouloir.» Hosingen-Diekirch 4-1

Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «En raison des nombreuses absences (suspensions, blessures), la fin de saison est compliquée. Le groupe se serre les coudes. Il n'a pas disputé son meilleur match. Un tir des vingt-cinq mètres de Rui Martins nous permet d'empocher les trois points.» Luna Oberkorn - Koerich 1-0

LE CHIFFRE

5. Itzig n'avance plus beaucoup. Un cinquième partage en sept matches l'explique aisément. Adieu le Top 3.

L'AFFICHE

En série 1, le leader l'US Feulen a besoin d'un point pour assurer la montée en D1. Il croise le fer avec Hosingen (2e) qui avait remporté le match aller et, lui aussi, est en pole pour rejoindre l'étage supérieur. En série 2, Beggen (1er) - Echternach (4e) vaudra le coup d’oeil. Défaite interdite pour les deux formations.