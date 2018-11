La journée est à oublier pour le leader Feulen battu 3-1 par Hosingen. Vainqueur 5-3 d'Harlange-Tarchamps, Boevange espère réaliser de grandes choses lors du deuxième tour. L'US affront Hosingen mercredi soir. En série 2, Itzig poursuit sa remontée.

Sport 17 4 min.

Boevange est ambitieux, Itzig en forme ascendante

La journée est à oublier pour le leader Feulen battu 3-1 par Hosingen. Vainqueur 5-3 d'Harlange-Tarchamps, Boevange espère réaliser de grandes choses lors du deuxième tour. L'US affront Hosingen mercredi soir. En série 2, Itzig poursuit sa remontée.

Par Vincent Lommel

17 Yann Loos (Harlange-Tarchamps) au marquage de Dany Costa (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Yann Loos (Harlange-Tarchamps) au marquage de Dany Costa (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume Alfonso Brucculeri (Harlange-Tarchamps) travaille sa conduite de balle. Photo: Stéphane Guillaume Michael Nunes (Harlange-Tarchamps) donne son ballon sous le regard de André Martins (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume Ilenga Penga (Harlange-Tarchamps) pose un genou par terre devant Dany Costa (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume Acacio da Silva, la belle promesse de l'US Boevange-Attert. Photo: Stéphane Guillaume Kevin Faber (Boevange-Attert) à genou après l'ouverture du score. Photo: Stéphane Guillaume Clinton Samuel (Harlange-Tarchamps) tente de freiner Jean-Marie Schmit (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume Ilenga Penga (Harlange-Tarchamps) en duel avec Valter Neves (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume Joé Peiffer (Harlange-Tarchamps) tente de combler son retard sur Acacio da Silva (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume L'équipe de l'US Boevange-Attert. Photo: Stéphane Guillaume Mike Foetz, le gardien d'Harlange-Tarchamps, dégage son camp. Photo: Stéphane Guillaume Y a de la joie dans le camp boevangeois avec cinq buts au final. Photo: Stéphane Guillaume L'équipe des Green Boys d'Harlange-Tarchamps. Photo: Stéphane Guillaume Joé Peiffer (Harlange-Tarchamps) protège son ballon devant Dany Costa (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume Les Green Boys ont tout de même connu des moments de joie. Photo: Stéphane Guillaume Guy Koeune (Harlange-Tarchamps) s'en va seul sous le regardde André Martins (Boevange-Attert). Photo: Stéphane Guillaume L'arbitre du match Armando Mendes. Photo: Stéphane Guillaume

Inconstant (10 sur 12, 1 sur 12, 5 sur 9) depuis les trois coups, Boevange est à la croisée des chemins. Avec Harlange-Tarchamps dimanche et Hosingen demain - le match de la 13e journée est avancé à mercredi -, le programme est ardu avant la trêve hivernale. C’est vaincre ou mourir. L'USBA a réussi sa première mission.

«On mène 1-0, 2-1 et 3-2 sans jamais parvenir à tenir le résultat», analyse l'entraîneur José Monteiro, mettant en exergue la prestation d'Acacio Da Silva. «Âgé de 18 ans à peine, Acacio a livré une excellente prestation récompensée par un but.» Son coéquipier Lionel Rebelo et le même Da Silva prendront de vitesse la défense d'Harlange contrainte d'encaisser le numéro quatre et cinq en deuxième mi-temps: 5-3 à l'arrivée.

La confiance est dopée avant de croiser le fer avec Hosingen (3e). «J'avais misé sur 26 unités au 1er tour. On en compte 19. À nous d’aller en chercher trois demain. Dans le cas contraire et vu les nombreux changements cet été, je suis tout de même satisfait.»

Il faudra compter avec Boevange dès le 24 février. «Oui. Le souhait reste de décrocher une place dans le Top 3. Nous allons travailler pour parvenir à nos fins.» Pénultième, Pratzerthal-Redange (13e) s'offre un second succès d'une importance capitale. Le FCPR colle aux basques du duo Rambrouch (12e)-Larochette (11e).

José Monteiro et son US Boevange avancent sans faire de bruit. Photo: Stéphane Guillaume





Série 2: esprit de groupe retrouvé à Itzig

Echternach (3e) et Beggen (2e) ne sont pas parvenus à dompter Itzig. Le CS Oberkorn, premier de classe, est tombé. C'est dire si l’équipe de Tino Marasco a des arguments à proposer aux candidats (avoués) à la montée. «Le titre de champion, non, non, non. Le trio de tête ne me fait pas peur», sourit le coach.

Le retard à l'allumage (7 sur 15) l'a incité à taper du poing sur la table. «J'ai retrouvé de la discipline, de la conviction, l'envie de se battre l'un pour l'autre. La mentalité est meilleure.» La formule marche. «Certains transferts n'apportent pas suffisamment. Je (re)fais confiance aux anciens. C'est de la popote interne. J'ai aussi tenu à opérer des remaniements tactiques.»

Schouweiler, le CS Oberkorn et Ehlerange ont payé les pots cassés pour un bulletin renseignant un revers en sept sorties - un déplacement à Merl (13e) pour terminer l’année en beauté? Un seul but inscrit comble d’aise le CSO - sans Skrijelj qui a remis son tablier mais avec le T2 Adilson Morais dans un rôle d'intérim - et l'Avenir Beggen. Les deux formations s'imposent sur un score étriqué respectivement face à Ehnen et Echternach. Au CSO, c'est Anibal Santos qui reprend le flambeau.

À quelques jours d'en découdre avec le voisin du CS pour un derby attendu, le Luna Oberkorn a dompté la lanterne rouge Schouweiler. «L'insaisissable Diogo Carvalho nous a offert la victoire à une minute du coup de sifflet final», se félicite Vincent Bolognini. «Nos efforts ont été récompensés. Go to the next match!» Le derby CSO - Luna est sur toutes les lèvres.

Biwer a infligé une deuxième défaite d'affilée à Koerich (3-1). «Le résultat ne souffre aucune contestation», assure le joueur entraîneur Olivier Lickes. «Les visiteurs furent dangereux sur les phases arrêtées.»

ILS ONT DIT

Joël Hausman (entraîneur d'Harlange-Tarchamps): «On a couru derrière le score. En encaissant cinq buts, le manque de rigueur défensive s’impose comme une évidence. Cette rencontre était importante pour se replacer au classement. Le bilan (16 sur 36) est mi-figue, mi-raisin. On doit davantage afficher un esprit compétiteur.» Harlange-Tarchamps - Boevange-Attert 3-5

L'entraîneur des Green Boys, Joël Hausman, va devoir resserrer certains boulons. Photo: Stéphane Guillaume

Tom Kopecky (entraîneur de Hosingen): «Heiles, Karger et Dias Pereira nous assurent les trois points. Nous avons empêché Feulen de développer son jeu offensif en raison d'une bonne organisation. Le respect des consignes était parfait.» Hosingen-Feulen 3-1

LES CHIFFRES

0. Aucun succès pour Grevels, bonnet d’âne en série 1.

3. Trois matches sans victoire pour Echternach contraint de reculer à la troisième place.

L'AFFICHE

En série 1, Ell offre l'hospitalité à Perlé. Battu 2-1 par Gilsdorf, le SCE doit ravir la totalité de l'enjeu pour continuer à rêver d'une place sur le podium. En série 2 place au derby de la ville d'Oberkorn. Le CSO, leader, accueille le voisin du Luna (8e) qui n'a pas abdiqué dans la course au Top 3. Un derby comme on les aime?