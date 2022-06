Bob Jungels peut pousser un soupir de soulagement. Le cycliste luxembourgeois a été retenu dans la sélection de son équipe pour le Tour de France.

Tour de France

Bob Jungels sera sur la ligne de départ

Pendant longtemps, un grand point d'interrogation a plané sur la participation de Bob Jungels au Tour de France de cette année. C'est désormais clair : le coureur de 29 ans l'a fait.

Son employeur Ag2r-Citroën a dévoilé ce secret bien gardé jeudi matin. Bob Jungels fait partie de la sélection de huit coureurs. Avec le capitaine Ben O'Connor (AUS) et ses coéquipiers Geoffrey Bouchard (F), Mikael Cherel (F), Benoît Cosnefroy (F), Stan Dewulf (B), Oliver Naesen (B) et Aurélien Paret-Peintre (F), Jungels espère faire sensation du 1er au 24 juillet lors du 109ème Tour de France.

C'est sa quatrième participation à la plus grande et la plus importante course cycliste : en 2015, il s'est classé 27e, en 2018, il a terminé 11e et en 2020, il s'est classé 43e.

Au total, 176 coureurs s'élanceront vendredi prochain à Copenhague lors du contre-la-montre individuel d'ouverture. Au moins deux professionnels luxembourgeois seront donc déjà de la partie. En effet, on a appris dès mercredi que Kevin Geniets fêterait sa première sur le Tour. Il a été désigné par son équipe Groupama-FDJ.

Il y a de fortes chances pour que Bob Jungels et Kevin Geniets soient accompagnés d'un troisième compatriote dans la capitale danoise. Alex Kirsch (Trek) a en effet des espoirs légitimes de faire ses débuts dans le Tour de France. Son équipe Trek-Segafredo communiquera dans les heures à venir s'il l'a effectivement fait.

