Bob Jungels s'impose à Kuurne avec panache

Eddy RENAULD Bob Jungels a remporté ce dimanche Kuurne-Bruxelles-Kuurne disputé sur 201,1 km où Alex Kirsch, dans un premier temps, a joué les éclaireurs. Le champion national a placé son attaque décisive à 16 km du but.

Le vent et la pluie ont rendu difficile la première partie de l'épreuve et c'est seulement après la cinquième difficulté du jour (Kanarieberg) qu'un groupe de sept hommes dont Alex Kirsch s'est échappé après 89 km de course.



Le passage du Vieux Kwaremont (Km 116) a sonné les derniers espoirs des fuyards. Sous l'impulsion des coureurs de la formation Deceuninck, on a assisté à un regroupement en tête de course avec une trentaine de coureurs. C'était sans compter sur la détermination de Bob Jungels.



A 80 km de la ligne, le champion national a lancé les hostilités accompagné d'Oliver Naesen, de Sebastian Langeveld, Davide Ballerini et Magnus Cort Nielsen. Leur avance maximale a tourné autour de la minute mais à l'approche de la ligne, sous le travail des Bora avec un Jempy Drucker impressionnant, Jumbo et Mitchelton, le peloton composé de quelques sprinters a réduit son retard à 25".



Impressionnant depuis le début de la journée, Jungels a faussé compagnie à ses compagnons d'échappée et tenter un solo incroyable. Seul en tête, le récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège s'est lancé dans un effort solitaire de 16 km, il a même porté son avance à 49" avant de conserver quelques longueurs sur la ligne.



