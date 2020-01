Bob Jungels rêve d'une victoire d'étape au Tour

Le champion national a dévoilé ses objectifs pour la saison 2020 ce vendredi à Calpe en marge de la présentation de la formation Deceuninck. L'ancien vainqueur de la Doyenne a aussi ciblé le Tour des Flandres.

Le champion national a dévoilé ses objectifs pour la saison 2020 ce vendredi à Calpe en marge de la présentation de la formation Deceuninck. L'ancien vainqueur de la Doyenne a aussi ciblé le Tour des Flandres.

(ER/jg/DW) - Bob Jungels et ses équipiers peaufinent leur préparation du côté de Calpe. Sur la Costa Brava, la formation belge, qui a décroché 68 victoires la saison dernière, espère poursuivre sur sa lancée malgré le départ de pions majeurs comme Elia Viviani, Enric Mas et Philippe Gilbert.

«Oui, certains coureurs partis ont grandement contribué à notre succès, mais il y aura aussi quelques nouveaux gars (comme Sam Bennett). Ça fait partie du sport, les garçons vont et viennent. J'ai confiance dans le mélange de jeunes et de vieux loups pour 2020 et je pense qu'ils peuvent aussi gagner. Continuer à gagner est la grande ambition», a commenté le manager de la formation Patrick Lefevere.

Lauréat de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2019, Bob Jungels a participé activement à la bonne tenue de l'équipe Deceuninck sur l'ensemble de la saison dernière, principalement sur les classiques flamandes. Des Flandriennes que le champion national a ciblées pour 2020.

«Au printemps, j'ai une course en particulier en tête: le Tour des Flandres. L'an dernier, je me suis surpris sur ces classiques. C'était une période très réussie et je veux répéter cette performance cette année», a commenté le coureur de 27 ans.

Contrairement à l'an dernier, Jungels ne disputera pas le Tour d'Italie mais comme en 2015 (27e) et 2018 (11e), il s'alignera au départ du Tour de France le 27 juin à Nice. Si par le passé, il ambitionnait une place au général, il abordera la Grande Boucle avec d'autres ambitions: «Mon but n'est pas le classement général. Je veux une victoire d'étape. J'aime toujours les Grands Tours».