Quatrième en 2012, troisième en 2013 et dauphin de Gilles Muller à trois reprises (2015 à 2017), Bob Jungels a enfin décroché le titre de sportif de l'année au terme d'une saison aboutie.

Bob Jungels: «Pas mal de changement en 2019»

Eddy RENAULD

Sa victoire à Liège et sa médaille d'or aux Mondiaux du contre-la-montre ont marqué l'année 2018 de l'ancien coureur de l'UC Dippach qui a également apprécié de recevoir le titre de sportif de l'année. «Je suis heureux et très fier de remporter cette première place. J'ai énormément appris tout au long de 2018 et j'aurai encore de beaux défis à relever dans le futur.» Si Jungels renouera avec la compétition en Colombie au mois de février, il n'a rien voulu dévoiler sur son futur programme mais il a admis qu'«il y aurait pas mal de changements».