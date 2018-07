Il n'y a pas eu de deuxième victoire de rang pour la Quick-Step de Bob Jungels qui a aussi perdu le maillot jaune de leader à la suite de la chute du Colombien Fernando Gaviria.

Bob Jungels: «On va prendre le départ du chrono avec la rage»

Eddy RENAULD La nervosité des coureurs a causé de nombreuses chutes

Le champion national s'attend à prendre une petite revanche ce lundi lors du contre-la-montre par équipes qui se disputera sur 35,5 km autour de Cholet.



Bob, samedi, vous avez été très actif lors de la victoire de Fernando Gaviria, dimanche vous étiez moins présent en tête de course, était-ce délibéré?

C'était prévu d'en faire moins que lors de la deuxième étape. Je me suis souvent retrouvé derrière mes équipiers. Résultat: je me suis retrouvé bloqué par la chute qui est survenue en tête de course. C'est comme cela, en sport un jour tu gagnes et l'autre tu perds.



Le final de la deuxième étape a été particulièrement nerveux, comment l'expliquez-vous?

Avec le maillot jaune dans l'équipe après la première étape, on pensait bien que nous serions la seule équipe à assurer la poursuite et c'est ce qui s'est produit. Dans les 30 derniers kilomètres, on a décidé de ne plus rouler. De nombreuses équipes se sont retrouvées en tête de course, cela a créé du stress et provoqué des chutes. Le peloton était nerveux. Beaucoup de coureurs ont des ambitions et veulent se retrouver aux avant-postes. Mais malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde.



Ce lundi, c'est le chrono par équipes à Cholet, comment allez-vous l'appréhender?

On va prendre le départ avec la rage. On vise clairement la victoire. J'espère que Max Richeze et Fernando Gaviria auront récupéré physiquement.