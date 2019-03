Le champion national est de retour sur la Course au soleil quatre ans après sa dernière participation. Le Luxembourgeois de Deceuninck a marqué les esprits lors du week-end d'ouverture en Belgique et compte bien profiter de son état de forme pour briller sur la Promenade des Anglais.

Sport 2 min.

Bob Jungels: «Mon meilleur début de saison»

Eddy RENAULD Le Luxembourgeois s'était classé 23e en 2015 et 18e en 2014

Le champion national est de retour sur la Course au soleil quatre ans après sa dernière participation. Le Luxembourgeois de Deceuninck a marqué les esprits lors du week-end d'ouverture en Belgique et compte bien profiter de son état de forme pour briller sur la Promenade des Anglais.

Bob, avec deux succès depuis le début de saison (une étape au Tour de Colombie et Kuurne-Bruxelles-Kuurne), peut-on qualifier ce début d'année 2019 comme le meilleur depuis que vous êtes chez les pros (en 2015 il y avait gagné l'Etoile de Bessèges et en 2016 une étape au Tour d'Oman)?

C'est mon impression. Lors du Tour de Colombie, j'ai senti que les sensations étaient bonnes. Le stage d'avant-saison en altitude m'a fait un bien fou, mon niveau de forme est bon. Je ne pensais pas que je serais si bien à ce stade de la saison. Durant deux semaines, nous sommes restés en altitude tout le temps et nous avons travaillé l'intensité alors que d'habitude, on s'entraîne en altitude et on loge en bas. C'était aussi intéressant de découvrir autre chose, de jolis paysages sous une météo clémente. Mentalement, cela m'a fait un bien fou. Je touche du bois, j'espère que cela va se poursuivre au cours des prochaines semaines à commencer à partir de dimanche.

Ces dernières années, vous aviez opté pour Tirreno, pourquoi ce changement?



Nous en avons discuté avec le staff et l'équipe. Comme Julian Alaphilippe et moi affichons plus ou moins les mêmes caractéristiques, quand on se retrouve dans la même course, un de nous deux est obligé de s'effacer. L'idée est d'augmenter les chances de Deceuninck, cette modification de programme ne me pose aucun problème. Julian va disputer les Strade Bianche avant d'enchaîner avec Tirreno, ce sont des épreuves où il peut briller.



Que vous inspire alors ce Paris-Nice 2019?

Le parcours proposé par les organisateurs me convient. A l'exception de l'ascension du col du Turini qui n'entre pas spécialement dans mes cordes, les étapes sont idéales pour moi. Je prends le départ avec énormément de motivation avec l'ambition de signer un bon classement.



Le contre-la-montre du jeudi disputé sur 25 km à Barbentane (4e étape) cadre parfaitement avec vos qualités, n'est-ce pas?

C'est une distance intéressante, ce n'est pas un prologue et il y aura certainement des écarts. Personnellement, j'aurais aimé une distance plus longue (45 km) mais sur une épreuve d'une semaine, ce n'est pas possible. Cela me convient mieux que si c'était 15 km, je n'ai pas encore étudié le tracé en détail mais ce ne sera pas une autoroute.



⏱L'unique CLM de ce #ParisNice 2019. L'an dernier, @WoutPoels s'était imposé à @saint_etienne_ ! 💨

⏱The sole ITT of this year #ParisNice. Last year, Wout Poels did claim the win in Saint-Etienne!💨 pic.twitter.com/CjDRTGBgrX — Paris-Nice (@ParisNice) January 9, 2019





La formation Deceuninck pour Paris-Nice 2019

A côté de Bob Jungels, la formation belge a retenu le champion du monde 2012, le Belge Philippe Gilbert, en vue samedi dernier au Het Nieuwsblad, et le Français Florian Sénéchal, lauréat mardi du GP Samyn.

Bob Jungels (LUX), Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Fabio Jakobsen (NED), Iljo Keisse (BEL), Fabio Sabatini (ITA), Florian Sénéchal (FRA).