La formation Quick Step a tenu ce jeudi son point presse d'avant-Tour chez un partenaire de l'équipe. L'occasion pour les troupes de Patrick Lefevere de fixer les objectifs de l'équipe et pour le champion national de rappeler son envie de briller.

Sport 2

Bob Jungels: «Le chrono par équipes sera important»

Eddy RENAULD «Les victoires d'étapes plus importantes que le classement général»

Des sprints victorieux pour Fernando Gaviria, une victoire d'étape pour Philippe Gilbert, les pavés dans la tête de Niki Terpstra ou encore le chrono par équipe, programmé lundi à Cholet, pour Bob Jungels, la formation belge se montre ambitieuse à deux jours du Grand Départ de Vendée et au lendemain d'une journée de mercredi consacrée à la reconnaissance des pavés.



Sur un plan plus personnel, le coureur luxembourgeois rêve d'égaler sa prestation sur le Giro 2017: une place dans le Top 10 et une victoire d'étape. «Ce serait parfait mais le Tour, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Je suis plus nerveux», reconnaît Jungels qui veut rejoindre Paris sans le moindre regret.