Tour de France

Bob Jungels et Kevin Geniets sur Netflix

Joe GEIMER Sur ce Tour de France, la société de production américaine suit huit équipes parmi lesquelles celle des deux coureurs luxembourgeois...

Dans le grand cirque itinérant du Tour de France, ils sont presque invisibles à l'œil non averti. Ils portent les vêtements des équipes et veulent se fondre dans le chaos ordonné du spectacle cycliste. Mais si l'on y prête attention, on remarque que cette année, quelque chose est différent sur le Tour de France.

«Un soulagement après de nombreux mois de frustration» Bob Jungels parle dans une interview de sa victoire d'étape au Tour de France. Il explique également que son attaque n'était pas vraiment prévue.

Les équipes de production du fournisseur de streaming Netflix sont en effet sur place - avec plusieurs caméras, microphones et perches à son, les collaborateurs se promènent dans le paddock, là où se trouvent les équipes avant et après les étapes - toujours à la recherche de la prise de vue optimale. Ils ont un accès exclusif, y compris aux hôtels et aux bus. Chaque mot intéressant, chaque image, chaque dispute et chaque drame, les collaborateurs de Quad Box, une association des sociétés de production Quad et Box to Box Films, en mission pour le géant Netflix, souhaitent les immortaliser. 70 accréditations ont été délivrées pour eux lors du 109e Tour de France. L'effort est donc énorme.

La Formule 1 comme modèle

Le grand modèle s'appelle «Drive to Survive». En Formule 1, la série Netflix a déclenché un boom. Le cyclisme espère connaître un essor similaire grâce à ce documentaire. En huit épisodes de 45 minutes chacun, qui devraient être prêts au printemps prochain, la plus grande course cycliste du monde défilera sur les smartphones, les tablettes et les écrans de télévision d'une manière encore jamais vue.

Je pense que cette série permet de véhiculer très bien la passion et la fascination du cyclisme. Ralph Denk (Directeur sportif de Bora-hansgrohe)

«Ce serait bien si cela déclenchait une avalanche», a déclaré Ralph Denk, chef de l'équipe Bora-hansgrohe à l'agence de presse allemande. «Nous sommes fiers d'être l'une des équipes sélectionnées. La Formule 1 a connu une renaissance. Je pense qu'avec cette série, la passion et la fascination du cyclisme peuvent être très bien véhiculées».

Les spectateurs auront un aperçu du défi que représente le Tour pour les coureurs, «en termes de souffrance, de dépassement de soi et d'esprit d'équipe», explique Yann Le Moenner directeur général de l'organisateur du Tour, ASO (Amaury Sport Organisation) : «Ce projet fait partie de notre plan pour atteindre un public encore plus large avec notre sport».

Dans le paddock, les employés de Netflix ne se font pas forcément remarquer. Photo: Serge Waldbillig

En Formule 1, la série «Drive to Survive» compte désormais quatre saisons. Selon une enquête de Nelson Sports, la série de courses a gagné 73 millions de fans supplémentaires dans le monde entier pour la seule année 2021. Parmi ces nouveaux adeptes, 77 % appartiennent à la tranche d'âge des 16 à 35 ans. Dans 27 pays, la série a été le produit le plus regardé sur Netflix.

Geniets et Jungels en points de mire

Les organisateurs du Tour veulent attirer encore plus de jeune public. Et pour cela, le moment est bien choisi. Car des types de coureurs comme Wout van Aert et Mathieu van der Poel ont un certain potentiel de fans et sont très appréciés des jeunes. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, est enthousiaste : «Je soutiens pleinement ce projet. Si l'on regarde le nombre de spectateurs du Tour de France, on constate que la tranche d'âge des 15-24 ans est la deuxième plus importante. Avec Netflix, nous allons certainement en toucher encore plus.»

Si le cyclisme ne devait avoir qu'une partie de l'effet «drive-to-survive», le projet en aurait déjà valu la peine. En effet, les équipes sont dépendantes de l'image qu'elles renvoient et donc de leurs sponsors. Contrairement au football, par exemple, il n'y a pas d'argent de la télévision. Il reste l'argent des sponsors - et dans ce domaine, le Tour de France joue un rôle prépondérant.

Les cyclistes professionnels doivent également faire preuve d'une certaine prudence, car les microphones de Netflix écoutent. Photo: Serge Waldbillig

Groupama-FDJ est l'une des huit équipes au total qui sera suivie à la trace par les équipes de tournage lors du Tour de France actuellement en cours. Le Luxembourgeois Kevin Geniets aura donc un rôle à jouer dans la série. Ag2r-Citroën fait également partie des équipes pour lesquelles les équipes de tournage pourront jeter un coup d'œil exclusif dans les coulisses. Les amateurs de cyclisme luxembourgeois peuvent donc se réjouir des images qui suivront la victoire d'étape de Bob Jungels.

Je serais heureux de devenir une célébrité Netflix. Rigoberto Uran

Outre les équipes déjà mentionnées, le tournage se fera également chez Alpecin-Deceuninck, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, EF Education-EasyPost et QuickStep-AlphaVinyl. Et cela vaut la peine pour les équipes : elles devraient recevoir 50.000 euros chacune. L'organisateur du Tour, ASO, semble même avoir empoché un montant à sept chiffres de la part de Netflix.

Les coureurs apprécient pour la plupart le projet. «Je serais heureux de devenir une célébrité Netflix», a déclaré le Colombien Rigoberto Uran. «Il faut vivre avec son temps. Je suis de toute façon très actif sur les médias sociaux. Si la série me permet d'avoir plus de followers et peut-être que de nouveaux sponsors s'intéressent à moi, cela ne peut être qu'une bonne chose».

Des voix critiques aussi

Pour que cela réussisse, les coureurs doivent être aussi authentiques que possible. Le tournage a déjà commencé depuis mars, donc aussi pendant les préparatifs du Tour. Lors des premiers jours du Tour, on a pu observer comment les amies et les femmes des coureurs étaient également câblées dans la zone de départ ou d'arrivée. Il n'était pas rare d'entendre les cyclistes professionnels et les chefs d'équipe : «Faites attention, les microphones de Netflix écoutent».

Des voix critiques se sont également élevées contre le tournage. Pour certains, l'accès des équipes va trop loin, ils se sentent dérangés dans leur travail. «Ils essaient d'être discrets et font des efforts, je dois le reconnaître. Mais ils ne connaissent pas du tout les us et coutumes du cyclisme. Moi, ça m'énerve. J'ai l'impression de devoir faire semblant», explique un directeur sportif qui ne souhaite pas être nommé.

«Kevin Geniets est un joyau» Le cycliste professionnel luxembourgeois est un élément important du collectif de l'équipe Groupama-FDJ.

En Formule 1, tous les pilotes ne sont pas fans de la série. Ainsi, le champion du monde Max Verstappen a récemment refusé de collaborer. Selon le Néerlandais, la série sort des choses de leur contexte pour les rendre plus dramatiques ou invente même des choses. Dans le cyclisme, un grand nom a également refusé de participer : l’équipe Emirates du double vainqueur du classement général Tadej Pogacar a décidé de ne pas coopérer. La situation pourrait être très différente l'année prochaine. Si le boom espéré se produit effectivement.

