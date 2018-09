La semaine arc-en-ciel débute ce dimanche à Innsbruck avec les épreuves de chrono par équipes auxquelles participeront Bob Jungels et Christine Majerus. Les deux Luxembourgeois sont ambitieux et visent clairement un nouveau titre mondial.

Bob Jungels et Christine Majerus en reconquête

Eddy RENAULD

Mis sur pied par l'UCI en 2012 à l'occasion du rendez-vous de Valkenburg, les Mondiaux du contre-la-montre n'ont pas convaincu certains responsables d'équipes si bien que les épreuves de ce week-end dans le Tyrol seront les dernières de cette discipline dans le cadre des Championnats du monde, à charge pour l'UCI de trouver une formule plus attrayante pour les équipes de marque. La course de ce dimanche aura donc un parfum particulier pour les différentes formations qui s'aligneront au départ d'Ötztal, au sud-ouest d'Innsbruck.



Inscrire son nom au palmarès de cette dernière compétition devrait en motiver plus d'un. A commencer par les coureurs de la Quick-Step de Bob Jungels. Sur les six dernières éditions, les troupes de Patrick Lefevere ont décroché l'or à trois reprises, l'argent en 2015 et le bronze en 2014 avant d'échouer au pied du podium l'an dernier derrière la Sunweb, BMC et Sky.



Depuis le début de l'année 2018, la formation belge a totalisé 67 succès avant ce week-end, décrocher au minimum un podium à Innsbruck apparaît comme une évidence. «Ce chrono par équipes est une discipline qui compte beaucoup pour Quick-Step. Nous l’avons remportée trois fois et nous avons toujours été parmi les meilleurs, alors nous espérons bien finir avec un bon résultat», estime le directeur sportif Tom Steels.

«C’est un parcours difficile cette année, 40 km de plat où il faut vraiment avoir les gros moteurs capables de conduire à grande vitesse. Après cette longue section, vous affrontez 5 km d’escalade, ce qui signifie que les gars doivent être capables de tenir un certain tempo. Nous avons misé sur une équipe composée d'éléments qui peuvent aller vite sur les montées et des gars plus lourds. Ce n’est pas un itinéraire très technique mais après la montée, en particulier lors des 5-6 derniers km, nous retrouverons des îlots de circulation et des ronds-points. Les coureurs auront besoin de plus de concentration pour garder un bon rythme», précise encore l'ancien sprinter.

Outre le champion national, l'équipe belge alignera le Danois Kasper Asgreen, les Belges Laurens De Plus et Yves Lampaert, l'Allemand Maximilian Schachmann ainsi que le Néerlandais Niki Terpstra.

Du côté féminin, Christine Majerus et ses partenaires de Boels-Dolmans sont aussi avides de revanche. L'an dernier à Bergen, l'équipe néerlandaise avait échoué dans sa quête à la première place pour 12" seulement. Pour tenter de renouer avec la médaille d'or, les Oranges aligneront la Canadienne Karol-Ann Canuel, la Danoise Amalie Dideriksen, les Néerlandaises Anna van der Breggen, Chantal Blaak et Amy Pieters sans oublier Majerus.

In formation already 🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️ Innsbruck here we come🇦🇹😊 #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/Vm7XKOl9KU — Amalie Dideriksen (@AmalieDiderikse) September 19, 2018

Le programme



10h10: contre-la-montre par équipes dames sur 53,8 km



12h25: contre-la-montre par équipes messieurs sur 62,1 km



Le palmarès messieurs

2017: Sunweb

2016: Etixx-Quick Step



2015 et 2014: BMC

2012 et 2013: Omega Pharma-Quick Step



Le palmarès dames

2017: Sunweb

2016: Boels-Dolmans

2015: Velocio-SRAM



2012, 2014 et 2015: Specialized