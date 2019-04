Bob Jungels espérait certainement une autre issue pour sa dernière classique flandrienne de la saison qu'une 16e place mais avec un succès et un podium, il peut tirer un bilan positif.

Sport 1

Bob Jungels: «Content de mon printemps»

Eddy RENAULD Bob Jungels espérait certainement une autre issue pour sa dernière classique flandrienne de la saison qu'une 16e place mais avec un succès et un podium, il peut tirer un bilan positif.

Pour de nombreux observateurs, Jungels faisait partie des hommes à suivre sur cette 103e édition du Tour des Flandres. Pour sa première expérience sur les classiques, le champion national avait marqué les esprits avec une victoire à Kuurne, un podium à Waregem et un Top 5 à Harelbeke. Malheureusement, les efforts consentis au cours des dernières semaines ont eu raison de ses ambitions. «J'ai explosé complètement dans le Paterberg. Je suis fatigué et content que cela se termine mais cela donne envie de revenir», a-t-il lâché après la course.

La bonne surprise de Deceuninck est venue cette fois-ci du côté de Kasper Asgrenn. A 24 ans, le Danois s'est classé deuxième et a sauvé les meubles de la formation belge. Outre Jungels (16e), Yves Lampaert a fini 17e, Zdenek Stybar 36e (à 2'20") et Philippe Gilbert a abandonné.



Pour le dernier lauréat de la Doyenne, l'heure est à présent à la préparation du Tour d'Italie qui débutera le 11 mai à Bologne. Ce jeudi, il s'envole pour un stage de trois semaines dans la Sierra Nevada.