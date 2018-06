Redange-sur-Attert accueille à partir de ce jeudi l'édition 2018 des Championnats nationaux. Si Bob Jungels et Christine Majerus seront les favoris du contre-la-montre chez les élites, la catégorie des Espoirs s'annonce intéressante à plus d'un titre.

Bob, Christine et les autres....

Coup de projecteur sur les Championnats Nationaux 2018

Par Hugo Barthélemy

Le CT Atertdaul a mis les petits plats dans les grands pour l'organisation de ces trois jours de course. Le premier acte de ce triptyque est programmé ce jeudi avec le contre-la-montre qui sera jugé à l'issue d'un tour de 11,7km à parcourir 2 fois pour les élites et les Espoirs (une fois pour les autres catégories et les dames). Samedi et dimanche, c'est un circuit de 22,4 km, à parcourir à plusieurs reprises, qu'il faudra dompter pour décrocher la tunique rouge-blanc-bleu.

Contre-la-montre

En l’absence de Jempy Drucker, titré il y a douze mois, on ne voit pas comment le titre pourrait échapper à Bob Jungels, mais le coureur de la Quick Step, qui s'apprête à disputer son deuxième Tour de France, devra tout de même se méfier d'Alex Kirsch. Sur le papier, le Luxembourgeois de WB Aqua Protect semble être le seul qui puisse rivaliser avec Jungels.



Autres coureurs à prendre le départ des élites: Tom Thill, Laurent Didier, champion national du contre la montre en 2014 et Gaëtan Pons. Il s'agira d'une première pour le coureur Leopard qui a opté pour la nationalité luxembourgeoise.



Tom Wirtgen remet son titre en jeu dans la catégorie Espoirs. Photo: Serge Waldbillig

Chez les Espoirs, la lutte s'annonce plus serrée. Le tenant du titre Tom Wirtgen devra affronter Kevin Geniets qui avait été sacré en 2016. Un troisième laron pourrait venir brouiller les cartes: Michel Ries. Deuxième l'an dernier, il reste sur des prestations intéressantes lors du Giro Espoirs qu'il a terminé à la 9e place. A noter que le Team Differdange alignera 3 coureurs: Raphael Kockelmann, Rick Stemper et Jan Petelin alors que Leopard misera sur Luc Wirtgen et Pit Leyder, récemment champion sur la course en ligne.

Chez les juniors le tenant du titre, Arthur Kluckers, sera l'homme à battre. Ses plus grands opposants seront sans doute Gilles Kirsch et Nicolas Kess en grande forme ces derniers temps.

Dans la catégorie des dames, Chantal Hoffmann sera absente car elle a été souffrante durant un mois et elle est encore à la recherche de sa forme. La grande favorite sera comme chaque année Christine Majerus qui est à l'heure actuelle indétrônable au pays où elle visera un douzième sacre. A ses côtés on retrouvera Elise Maes, mais également Vanessa Braun, Pia Wiltgen et Carmen Coljon, toutes membres du Andy Schleck Women Cycling Project mais qui s'aligneront sous le maillot de leur club du SaF Cessange.

Chez les espoirs filles, la grande favorite sera Anne-Sophie Harsch, qui s'était classée deuxième du Championnat d’Europe Junior l’an dernier. Même si c’est sa première année en Espoirs elle sera attendue au tourant. Face à elle, on retrouvera la championne Espoirs sur route 2017 Claire Faber et Mia Berg. Du côté des juniors, deux filles sont en lice: Laetitia Maus et Nina Berton.

Course en ligne

Les épreuves en ligne, qui se dérouleront sur un circuit de 22,4 km sont programmées samedi et dimanche. Auteur d'une démonstration en 2017, Bob Jungels devrait confirmer sa suprématie et porter à nouveau pour les douze prochains mois le maillot tricolore de champion national. Absent du chrono, Pit Schlechter et Ben Gastauer seront au départ. A noter que les Espoirs participeront à la course mais ils ne seront pas classés, le titre ayant été remporté par Pit Leyder, il y a trois semaines, à l'issue d'une course commune avec les Allemands et les Suisses.



Chez les juniors, on s'attend à retrouver les hommes en fort de cette saison avec Arthur Kluckers, Gilles Kirsch ou encore Nicolas Kess. On devrait assister à une course serrée et indécise. Tout semble envisageable, une victoire en solitaire ou un sprint comme l'an dernier quand Ken Conter s’était imposé.

Du coté des dames Christine Majerus sera une nouvelle fois la grande favorite, elle tentera de décrocher un neuvième titre de championne. Sa plus grande adversaire sera sans dout Elise Maes, deuxième l'an dernier à Remerschen. Sur cette épreuve, on retrouvera entre autres Laurence Thill et Nathalie Lamborelle, deuxième des championnats nationaux de cyclo-cross.

Chez les Espoirs, on assitera au même match que lors du contre-la-montre entre Claire Faber, Anne-Sophie Harsch et Mia Berg. Faber part tout de même avec un léger avantage après sa victoire lors du Souvenir Marcel Gilles car elle arrivée en même temps que Maes.



Christine Majerus devant Elise Maes. Une situation que l'on devrait revivre ce jeudi et dimanche du côté de Redange. Photo: Ben Majerus

Le Programme



Jeudi 28 juin: contre-la-montre



15 h: espoirs (23,4 km)



16h45: masters (11,7 km)



17h30: débutants (11,7 km)



18h20: juniors (23,4 km)



19h30: dames (23,4 km)



20h30: élites (23,4 km)



Samedi 30 juin: courses en ligne

13h: cadets (2 tours: 44,87 km)



13h05: minimes (1 tour: 22,4 km)



15h: débutants (3 tours: 67,2 km)



17h30: masters (3 tours: 67,2 km)



Dimanche 1er juillet: courses en ligne



10h: juniors (5 tours: 112 km)



10h05: dames (élites, espoirs et juniors: 4 tours, 89,6 km - débutantes: 3 tours, 67,2 km)



14 h: élites (7 tours: 156,8 km) et Espoirs (6 tours: 134,4 km/pas de titre à la clé)