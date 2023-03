Bob Bertemes avait rendez-vous avec l’Histoire mais le lanceur de poids n’est jamais entré dans la finale de l’Euro d’Istanbul qu’il termine à la cinquième place.

Euro d'athlétisme à Istanbul

Bob Bertemes se loupe, Vera Hoffmann en finale

Christophe NADIN Bob Bertemes avait rendez-vous avec l’Histoire mais le lanceur de poids n’est jamais entré dans la finale de l’Euro d’Istanbul qu’il termine à la cinquième place.

Bob Bertemes et les grands rendez-vous ne font décidément pas bon ménage. Meilleur Européen de l’année et donc favori pour monter sur la plus haute marche du podium en Turquie, l’athlète du CAB est passé complètement à côté de son concours.



Son premier jet mesuré à 19,88m annonçait une entrée timide pour celui qui avait lancé à 21,93m deux semaines plus tôt. La suite allait carrément se transformer en cauchemar avec un enchaînement de quatre lancers non mesurés. Pendant ce temps-là, l’Italien Zane Weir et le Tchèque Tomas Stanek s’expliquaient à des distances de choix puisque le Transalpin lançait à 22,06m, établissant au passage un nouveau record national. Son adversaire restait 16 centimètres derrière.

Le temps des regrets

Il restait une lueur d’espoir pour monter sur le podium mais Bertemes en restait à 21m sur l’avant-dernier de ses jets alors que le dernier n’était pas mesuré. C’est l’Ukrainien Roman Kokoshko qui monte sur la boîte en lançant son poids à 21,84m au terme d’un concours de très belle tenue qui laissera énormément de regrets à Bob Bertemes.

Le podium du concours du lancer du poids. Sans Bob Bertemes malheureusement... Photo: AFP

La journée avait pourtant bien débuté pour l’athlétisme luxembourgeois avec la qualification de Vera Hoffmann pour la finale du 1.500 m. Engagée dans la première des trois séries, l’athlète du Celtic a pris la cinquième place dans un chrono de 4’08’’73. La compagne du coureur Bob Bertemes pulvérisait une nouvelle fois son record national qu’elle avait établi pour la dernière fois à Dortmund en 4’11’03 il y a moins d’un mois. Le petit sourire qu’elle affichait une fois la ligne franchie et le chrono imprimé dans sa tête ne trompaient pas.

Cerise sur le gâteau, la Luxembourgeoise s’asseyait dans le siège de la deuxième repêchée pour la finale et attendait les deux autres séries pour être fixée. Une attente récompensée puisqu’aucune fille n’est allée plus vite après. Libérée de toute pression, Vera Hoffmann se présentera en finale du 1.500m ce samedi à 20h (18h au Luxembourg) en compagnie des meilleures spécialistes de la discipline dont la Britannique Laura Muir.

Van der Weken s’arrête en demi-finale

C’était aussi le Jour J pour Patrizia Van der Weken. Une journée que la sprinteuse d’Ettelbruck espérait la plus longue possible. L’athlète du Capa a d’abord fait le job dans la troisième des cinq séries du 60m en la remportant dans le bon chrono de 7’’26. Elle établissait au passage son meilleur temps de l’année mais restait à cinq centièmes de son record national.

Ce neuvième temps des séries autorisait pas mal de scénarios envisageables pour les demi-finales. Dans la deuxième des trois courses, derrière l’intouchable Britannique Daryll Neita (7’’07), la Luxembourgeoise ne prenait que la quatrième place en courant un centième moins vite que le matin (7’’27). Dernière repêchée, Van Der Weken s’asseyait à son tour dans le fauteuil mais la dernière demi-finale allait très vite avec deux filles plus rapides que l’Ettelbruckoise. Le rêve de la finale s’envolait pour une fille qui aurait dû davantage approcher son record national pour prétendre faire partie des huit meilleures Européennes.

Ce samedi verra l’entrée en lice des deux derniers athlètes de la délégation. Charles Grethen et Victoria Rausch se suivront sur le tartan stambouliote. Le demi-fondeur sera engagé dans la deuxième série du 3.000m avec l’ambition de rejoindre la finale alors que la spécialiste des haies tentera de se qualifier pour les demi-finales. Elle s’alignera dans une première série très relevée avec notamment la présence de la Néerlandaise Nadine Visser.

