Compétition à Istanbul

Bob Bertemes qualifié en finale des championnats d'Europe d'athlétisme

(jan/jg) – Le lanceur de poids Bob Bertemes s'est qualifié de manière souveraine pour la finale des championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Jeudi, l'athlète de 29 ans s'est classé quatrième avec 20,92 m parmi les huit meilleurs qui se disputeront les médailles vendredi à partir de 17h25, heure du Luxembourg.

Le Luxembourgeois a réalisé son meilleur jet dès le premier essai, puis 20,49 m et un jet non valable. Le meilleur athlète des qualifications a été l'Italien Zane Weir avec 21,46 m, suivi du Croate Filip Mihaljevic (21,20) et du deuxième Italien, Leonardo Fabbri (21,17).

Grethen fait l'impasse sur le 1.500 m

Pendant ce temps, le coureur de demi-fond Charles Grethen doit déclarer forfait pour la soirée. L'athlète de 30 ans s'était qualifié sur deux distances pour les championnats d'Europe en salle et voulait prendre le départ du 1.500 m et du 3.000 m. Il n'a pas réussi à se qualifier. Ce projet n'aura finalement pas lieu.

«J'ai pris froid la semaine dernière en rentrant du meeting de Madrid. Ce n'est pas très grave, mais c'est suffisamment désagréable pour que je doive renoncer à ma première compétition, le 1.500 m», a déclaré Charles Grethen, cité dans un communiqué de la fédération d'athlétisme. «En ce moment, en Europe, il y a une telle densité sur le 1.500 m qu'il faut être à 100 % dans chaque course.»

Charles Grethen ne participera à la compétition que samedi, lorsque les séries du 3.000 m sont prévues. Sur cette distance, le Luxembourgeois sera classé parmi 23 concurrents avec le septième meilleur temps de la saison.

Outre Grethen et Bertemes, Patrizia van der Weken (60 m), Victoria Rausch (60 m haies) et Vera Hoffmann (1.500 m) seront également au départ dans le camp luxembourgeois.

