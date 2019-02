On n'arrête plus Bob Bertemes! A un peu plus de deux semaines des Championnats d'Europe en salle de Glasgow, le lanceur de poids luxembourgeois a franchi la barre des 21m ce mercredi à Postdam.

Bob Bertemes au-delà des 21m!

On n'arrête plus Bob Bertemes! A un peu plus de deux semaines des Championnats d'Europe en salle de Glasgow, le lanceur de poids luxembourgeois a franchi la barre des 21m ce mercredi à Postdam.

(tof/pg). Bob Bertemes avait lancé un message fort le 3 février à Rochlitz en Allemagne en portant le record national à 20,85 m. L'athlète du CAB a encore repoussé ses limites ce mercredi à Potsdam en atteignant les 21,03 m.

Le record en salle est désormais meilleur que celui en plein air. Aux derniers Championnats d'Europe à Berlin en août dernier, Bertemes avait projeté son poids de 7,260 kg à 21m pour prendre la sixième place du concours.