(JFC). - Blessé au genou droit, mardi en fin de match contre la Bulgarie au Josy Barthel, l'arrière-droit de la sélection, Laurent Jans (25 ans) consulte ce jeudi à Anvers un spécialiste pour connaître la gravité exacte du mal. Mais le joueur de Waasland-Beveren craint que le ligament latéral interne ne soit touché.

On joue la 78e minute de Luxembourg - Bulgarie (1-1), mardi au stade Josy Barthel. Suite à une intervention anodine sur un adversaire, Laurent Jans tombe au sol et se tient immédiatement le genou droit. Trois minutes plus tard, il quitte la pelouse en boitant, le genou droit soigneusement emmailloté dans une poche de glace, et au bout du compte, remplacé poste pour poste par Marvin Martins.

Reparti dans le Pays de Waes, le Nordiste a montré son genou endolori au kiné de son club, Waasland-Beveren ce mercredi, et le pressentiment n'est pas bon: «Il m'a dit que le ligament latéral interne est sûrement touché, mais il reste maintenant à savoir dans quelle mesure exactement», relate le principal intéressé.

Et pour en connaître davantage justement, Laurent Jans ira consulter un spécialiste ce jeudi. «Mais le verdict de la Faculté ne sera peut-être pas assez précis, et je pense qu'il faudra attendre de passer un scanner pour être fixé définitivement», explique l'ancien joueur du Fola.

S'il s'avérait que le ligament latéral interne était effectivement bel et bien touché, cela signifierait une absence des terrains de quatre à six semaines pour Laurent Jans.