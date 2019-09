Kevin Geniets a pris la 16e place du chrono des Championnats du monde Espoirs ce mardi à Harrogate où le Danois Mikkel Bjerg a signé une démonstration malgré des conditions climatiques délicates.

Bjerg sans concurrence, Geniets privé de Top 10

Eddy RENAULD Kevin Geniets a pris la 16e place du chrono des Championnats du monde Espoirs ce mardi à Harrogate où le Danois Mikkel Bjerg a signé une démonstration malgré des conditions climatiques délicates.

Et de trois. Mikkel Bjerg s'est assuré pour la troisième année consécutive la médaille d'or du contre-la-montre U23 des Mondiaux en survolant l'édition 2019 qui s'est déroulée sous le déluge et sur des routes inondées à certains endroits. Le Danois a devancé les Américains Ian Garrison et Brendon McNulty de 27 et 28".

Malgré la pluie et le vent, Bjerg est parvenu à signer une moyenne de plus de 45 km/h. A 20 ans, le futur pensionnaire de la formation UAE Team est le premier coureur à remporter le titre trois années de rang.

European Champion Johan Price-Pejtersen makes a splash in the U23 Men's Individual Time Trial 💦#Yorkshire2019 pic.twitter.com/jAc7yiqRqq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 24, 2019

Plusieurs coureurs, à l'instar du champion d'Europe en titre, le Danois Johan Price-Pejtersen, 59e et dernier classé, ont buté dans ces mares et perdu toute chance.



Kevin Geniets a finalement pris la 16e place de l'épreuve. Le Luxembourgeois a couvert la distance en 42'23", soit un retard de 2'03" sur le vainqueur du jour. «Aujourd'hui, ce n'était pas facile de trouver la trajectoire idéale mais savoir juste éviter l'eau. Je n'ai jamais vu cela dans un contre-la-montre. Je suis déçu de ma journée.»

«Nous avions espéré une place dans le top 10 et cela aurait été possible mais les conditions météorologiques n'ont pas joué en la faveur de Kevin», regrette le directeur technique de la FSCL Christian Helmig.



Ce mercredi, place à la course élites messieurs, programmée sur 54 km entre Northhallerton et Harrogate. Bob Jungels tentera d'y signer une prestation intéressante à l'instar de ses performances en 2016 et 2017.

Bob Jungels aux Mondiaux du contre-la-montre 2018 Innsbruck: 23e à 4'47" de Rohan Dennis 2017 Bergen: 11e à 1'49" de Tom Dumoulin 2016 Doha: 10e à 1'56" de Tony Martin 2013 Florence: 33e à 4'58" de Tony Martin





Parmi les têtes d'affiche de ce chrono messieurs, on retrouvera Victor Campenaerts et Remco Evenepoel. Si la course en ligne, prévue dimanche, a déjà sacré de nombreux ressortissants du plat pays (Tom Boonen en 2005 et Philippe Gilbert en 2012 étant les derniers en date), l'épreuve chronométrée ne leur a en revanche jamais souri depuis sa création en 1994.

La donne pourrait changer cette année puisqu'outre Yves Lampaert, le sélectionneur Rik Verbrugghe a choisi d'aligner Campenaerts, détenteur depuis avril du record de l'heure (55,089 km) et Evenepoel, champion d'Europe du contre-la-montre à seulement 19 ans.

Le premier a décroché en 2018, avec sa médaille de bronze, la première distinction belge aux Mondiaux. Le second a notamment épinglé la Clasica San Sebastian à son palmarès, pour sa première saison professionnelle. Il y a un an, la victoire était revenue à l'Australien Rohan Dennis, équipier de Jempy Drucker au sein de la formation BMC.