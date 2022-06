Deux minutes cauchemardesques ont privé les Lions Rouges d’une troisième victoire dans cette campagne

Sport 2 2 min.

Ligue des Nations

Bjartalid frustre le Luxembourg

Christophe NADIN Deux minutes cauchemardesques ont privé les Lions Rouges d’une troisième victoire dans cette campagne

La sélection luxembourgeoise a laissé filer deux points pour son dernier rendez-vous de la saison. Les Lions Rouges ont mené deux buts à rien face aux îles Féroé avant d’être rejoints en deux minutes sur deux réalisations signées Joannes Bjartalid.



Jóannes Bjartalíð a marqué deux buts pour les visiteurs. Photo: Yann hellers

Le plus dur semblait pourtant avoir été fait avec une ouverture du score par Gerson Rodrigues (12e) qui laissait augurer une belle soirée. Lancé en profondeur par Maxime Chanot, l’attaquant était accroché par le gardien visiteur et se faisait justice en transformant le penalty (1-0, 12e).

Barreiro double la mise

Les Lions Rouges maîtrisaient leur sujet face à des insulaires incapables de donner le change technique, mais maîtres dans l’art d’endormir l’adversaire pour le surprendre. Il a fallu toute la vigilance d’Anthony Moris et l’intransigeance de Maxime Chanot pour maintenir ce court avantage à la pause.

Une deuxième place à consolider S’il ne perd pas face aux îles Féroé ce mardi soir, le Luxembourg prendra une sérieuse option sur la place de dauphin de la Turquie.

Lorsque Leandro Barreiro propulsait dans les filets adverses un centre de Mica Pinto (2-0, 48e), on pensait le Luxembourg sur du velours. Surtout que le M-Block, qui avait protesté en première mi-temps en raison d’une sécurité jugée trop permissive face à la Turquie, donnait de la voix après avoir boycotté le premier acte. Mais il en fallait encore plus pour abattre ces Nordiques qui ne renoncent jamais.

Gerson Rodrigues remercie Maxime Chanot pour une excellente passe. Photo: Ben Majerus

Tout heureux d’avoir inscrit son deuxième but sous le maillot de la sélection, le professionnel de Mayence allait déchanter dix minutes plus tard. En pensant bien faire en sortant un ballon de la tête, il offrait à Bjartalid la possibilité de frapper instantanément. Les visiteurs réduisaient le score (2-1) puis recollaient carrément deux minutes plus tard lorsque ce même Bjartalid voyait sa frappe déviée par l’infortuné Barreiro (2-2).

C. Martins ne suffit pas

Tout était à refaire, mais personne n’allait réussir à faire pencher la balance. Pas le Luxembourg pourtant poussé par un Christopher Martins virevoltant dans ses percées, mais bien plus malheureux à la conclusion. Ni les Féringiens, visiblement contents de ce point qui devrait leur suffire pour éviter la dernière place du groupe.

La Turquie freine le Luxembourg Les Lions Rouges ont enregistré leur première défaite dans cette campagne de Ligue des Nations. Les Turcs se sont imposés (2-0) dans un Stade du Luxembourg rempli.

Les organismes étaient à bout des deux côtés. Maxime Chanot, qui se tenait le bas du dos depuis plusieurs minutes offrait l’occasion au jeune Sofiane Ikene d’honorer une première sélection. Danel Sinani, lui, multipliait les replis pour venir chercher le ballon le plus bas possible mais les espaces se refermaient automatiquement.

2 Photo: Ben Majerus

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Ben Majerus Photo: Ben Majerus

Le Luxembourg devait se contenter d’un match nul qui lui permet de garder la deuxième place du Groupe 1 de la Ligue C avec trois points d’avance sur les îles Féroé. L’option est même solidement posée pour la conserver jusqu’au bout. La Turquie, vainqueuse de la Lituanie (2-0) va retrouver la Ligue B prochainement.

Les internationaux vont désormais savourer quelques semaines de vacances avant de retrouver leur club puis leurs camarades de la sélection à la fin du mois de septembre pour boucler cette campagne. Ils iront en Turquie le 22 septembre avant de recevoir la Lituanie trois jours plus tard.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.