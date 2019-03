Paul Hunnewald n'est plus l'entraîneur du FC Atert Bissen. Le technicien a rendu son tablier à la suite de la défaite de son club, ce dimanche, face au Swift dans le cadre de la seizième journée de Promotion d'Honneur. David Viaggi ne lui adresse aucun reproche.

Bissen: Paul Hunnewald jette l'éponge

(VL). David Viaggi, secrétaire de Bissen, explique ce qui s'est passé. «On avait déjà évoqué la situation avec Paul Hunnewald sur le fait de poursuivre ou non la collaboration. J’aurais préféré qu’il attende le match du prochain week-end face à Sandweiler avant de remettre sa démission. Il a préféré passer aux actes après la défaite 3-0 contre le Swift. Je respecte sa décision. Concernant cette rencontre, nous étions bien dans le coup et avons vu un tir de Mroch heurter le poteau à 0-0! Et, à 0-1, Mroch manque une occasion cinq étoiles pour égaliser. C’est cruel mais c’est le foot. Nous avons pris des risques à 0-1 et le Swift a exploité les reconversions offensives pour alourdir la marque. En fait depuis le cinglant revers 6-2 contre Mamer à domicile le vendredi 9 novembre, la machine est enrayée. Le coach n’arrive plus à la relancer. Lors des six derniers matches (y compris celui contre Mülhenbach en Coupe de Luxembourg), nous n’avons pas inscrit le moindre but! Si tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner. Le comité n’a aucun reproche à formuler à l’encontre de l’entraîneur. Les blessés sont nombreux et il faut en tenir compte. La situation n’est pas critique au classement (+3 sur le barragiste Erpeldange). Rien n’est perdu mais tout reste à faire. Mon téléphone chauffe pour prendre le relais de Paul. Rien n’est défini sur l’identité de son successeur: une piste en interne ou externe? On verra. Trouver un coach qui a envie de reprendre Bissen ne sera pas simple. Mais, néanmoins, cela doit être possible.»

Paul Hunnewald avait repris l’équipe durant la saison 2017-2018.