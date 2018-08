Le Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a remporté ce jeudi au sprint la quatrième étape du BinckBank Tour à Ardooie. Présent dans une échappée de quatre hommes, le Luxembourgeois Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic) s'est retrouvé un moment seul en tête, jusqu'à 25 kilomètres du but.

Sport 2 min.

BinckBank Tour: Stuyven piège le peloton, Kirsch se montre

Jean-François COLIN Jempy Drucker se classe sixième

Le Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a remporté ce jeudi au sprint la quatrième étape du BinckBank Tour à Ardooie. Présent dans une échappée de quatre hommes, le Luxembourgeois Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic) s'est retrouvé un moment seul en tête, jusqu'à 25 kilomètres du but.



Courue intégralement dans la province belge de Flandre Occidentale, sur un tracé plat de 166,3 km entre Blankenberge et Ardooie, la quatrième étape du BinckBank Tour a souri ce jeudi au Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), qui est parti dans un numéro en solo au dernier kilomètre et a résisté de justesse au retour du peloton sur la ligne d'arrivée, alors que tout laissait présager une décision dans un sprint massif.

Crédité du même temps que Stuyven, l'Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) accroche la deuxième place, devant le Tchèque Zdenek Stybar (Quick Step-Floors), troisième. Le Luxembourgeois Jempy Drucker (BMC) termine sixième, dans la roue du Belge Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert). Au classement général, Drucker est 27e à 1'01".



Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida) conserve la première place au classement général, avec une avance de trois secondes sur le Belge Sean De Bie (Veranda's Willems-Crelan) et de 22 secondes sur le Suisse Stefan Küng (BMC).



Présent dans une échappée - qui comptera jusqu'à 1'11" d'avance - de quatre coureurs amorcée à 60 bornes de l'arrivée, en compagnie des Belges Dries De Bondt (Veranda's Willems-Crelan) et Edward Planckaert (SportVlaanderen Bâloise), ainsi que du Néerlandais Nicky Van der Lijke (Roompot), le Luxembourgeois Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic) a profité du regroupement avec le peloton à une trentaine de kilomètres de la ligne d'arrivée pour s'isoler en tête. Son avance maximale sera de 17 secondes, avant d'être à son tour avalé par la meute cinq kilomètres plus loin.

Au coeur du peloton à l'arrivée, Kirsch finit cette quatrième étape à la 100e place, tandis qu'il occupe la 55e place au général, à 1'39" de Mohoric.



Vendredi, la cinquième étape, la plus longue (204,4 km) de ce BinckBank Tour 2018, partira de Sint-Pieters-Leeuw, dans la banlieue de Bruxelles, pour rejoindre Lanaken, dans le Limbourg belge. L'épreuve connaîtra son dénouement final dimanche à Grammont.

Wirtgen à l'Arctic Race of Norway

Plus au Nord de l'Europe, c'est le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Corendon - Circus) qui a remporté la première étape de l'Arctic Race of Norway (2.HC), entre Vadsö et Kirkenes (184 km).



Dans une arrivée difficile, plantée au sommet d'une butte à Kirkenes, Van der Poel s'est imposé en patron en faisant parler ses qualités de puncheur. Le champion des Pays-Bas sur route a franchi la ligne devant le Russe Sergey Chernetski (Astana) et le Belge Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen Baloise). Il prend du même coup la tête du classement général.



Côté luxembourgeois, le jeune (22 ans) Tom Wirtgen (WB Aqua Protect Veranclassic) a terminé 103e de cette étape difficile, à 6'58". Au classement général, suite aux bonifications, son retard est de 7'08".



Vendredi, la deuxième étape proposera à nouveau un parcours accidenté sur les 195 kilomètres reliant Tana à Kjöllefjord.