Ce vendredi, le Danois Magnus Cort Nielsen a empoché la cinquième étape du Binckbank Tour qui reliait Leeuw-Saint-Pierre et Lanaken (204,4 km). Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida) a conservé la tête du classement général.

Sport 2 min.

Binckbank Tour: Nielsen règle le sprint

Ce vendredi, le Danois Magnus Cort Nielsen a empoché la cinquième étape du Binckbank Tour qui reliait Leeuw-Saint-Pierre et Lanaken (204,4 km). Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida) a conservé la tête du classement général.

(DH). - Nielsen s'est montré le plus rapide au sprint et a devancé le Néerlandais Julius van den Berg (EF Education First) et le Français Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale). Alex Kirch (WB Aqua Protect Veranclassic) est 50e à 33"et Jempy Drucker (BMC) 61e dans le même temps. Au général, Drucker est 26e à 1'01" et Kirch 52e à 1'39".

Samedi, la sixième étape conduira les coureurs à travers le Limbourg de Riemst à Sittard-Geleen (Pays-Bas), sur la distance de 182,2 km.

L'épreuve connaîtra son épilogue dimanche au sommet du Mur de Grammont. C'est Tom Dumoulin qui s'était imposé l'année dernière.





Arctic Race: Wirtgen 59e



L'Américain Colin Joyce (Rally Cycling) a remporté la deuxième étape de l'Arctic Race ce vendredi en Norvège. Il a pris le meilleur sur Dennis Van Winden (Israel Cycling Academy) et Markus Hoelgaard (Team Joker Icopal). Tom Wirtgen (WB Aqua Protect Veranclassic) a pris la 59e place à 14'15" de Joyce. Le Français Warren Barguil (Fortuneo Samsic) a abandonné suite à une chute.



Sergey Chernetskiy (Astana) a pris la tête du général. La troisième étape de la course se tiendra samedi entre Honningsvag et Hammerfest, sur 194 km.

Tour de l'Avenir: Kanter au sprint

L'Allemand Max Kanter a remporté vendredi au sprint la première étape du Tour de l'Avenir courue sur 132 km en Bretagne entre Grand-Champ et Elven, devançant le Polonais Alan Banaszek et le Français Damien Touzé. Champion d'Allemagne Espoirs, Kanter est le premier maillot jaune de cette course qui est une sorte de Tour de France pour les moins de 23 ans, disputé entre 26 équipes nationales ou régionales.



Les représentants luxembourgeois Kevin Geniets (10e), Pit Leyder (14e), Jan Petelin 833e), Michel Ries (121e), Luc Wirtgen (145e) et Colin Heiderscheid (152e) ont tous terminé dans le temps du vainqueur.

Didier 62e à la Colorado Classic

Dans la nuit européenne de jeudi à vendredi, l'Américain Gage Hecht (Aevolo) a remporté la première étape de la Colorado Classic (2.HC), disputée sur un circuit de 103,2 kilomètres dessiné autour de Vail. Le jeune Américain de 20 ans a piégé tous les sprinteurs, devançant de six secondes Travis McCabe (United HealthCare Pro Cycling), tandis que l'Australien Joe Lewis (Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources) complète le podium.

Côté luxembourgeois, Laurent Didier (Trek-Segafredo) se classe 62e à 5'26".

C'est avec le maillot de leader que Gage Hecht abordera la deuxième étape, un contre-la-montre individuel en montée de 15,88 km, à nouveau autour de la ville de Vail.