BinckBanck Tour: Jakobsen au sprint, Drucker enfermé

Fabio Jakobsen (Quick Step) a remporté la première étape du Binck Bank Tour, épreuve du World Tour, en devançant au sprint Marcel Kittel et Cabel Ewan, lundi à Bolsward, aux Pays-Bas. Jempy Drucker s'est retrouvé coincé par Halvorsen dans les derniers hectomètres.

(LW avec l'AFP) - Le Néerlandais Jakobsen (21 ans), déjà vainqueur du Grand Prix de l'Escaut cette saison, portera le maillot de leader au départ de la deuxième étape mardi, un contre-la-montre individuel de 12,7 km à Venray, toujours aux Pays-Bas.



Jempy Drucker (BMC) s'est classé quinzième de ce premier rendez-vous de la semaine. Alex Kirsch (WB Veranclassic) a pris la 142e place dans le même temps que le vainqueur du jour.



Sous une pluie battante, six hommes: Thomas Sprengers, Dries De Bondt, Dimitri Peyskens, Julius Van den Berg, Manuele Boaro et Elmar Reinders, ont pris la poudre d'escampette et ont tenu jusqu'à douze kilomètres de la ligne. Malgré la tentative de Jan Willem Van Schip de terminer en solitaire, la victoire s'est jouée au sprint après une importante chute collective. Alors que Drucker s'est laissé enfermer, Jakobsen s'est montré le plus rapide pour décrocher sa quatrième victoire de la saison après Nokere, le GP de l'Escaut et la première étape du Tour des Fjords.