Aux premières loges lors de la défaite du Fola face à Niederkorn (2-4), mercredi soir, Billy Bernard regrette la perte de la troisième place, mais l'arrière central du club doyen veut dépasser cette déception et repartir de l'avant. Il se prête aussi au jeu des pronostics.

Billy Bernard (Fola): «Actuellement, nous ne sommes pas en réussite»

Billy, que retenez-vous de ce dernier match contre le Progrès qui s'est soldé par une défaite 2-4?

Nous avions bien débuté cette rencontre, puis nous encaissons ces deux premiers buts. Mais cela ne nous a pourtant pas empêchés de revenir à égalité. A partir de là, nous n'avions pas le droit de perdre... une erreur de concentration lors du changement sur le côté gauche (remplacement de Sacras par Koçur à la 71e minute) nous coûte cher. Ensuite, on est obligé d'ouvrir le jeu pour tenter d'égaliser et «Kara», sur une autre perte de balle, joue bien le coup et inscrit un but superbe.



Vous êtes-vous montrés trop gourmands quand vous êtes revenus à parité?

Peut-être. Nous étions alors bien dans le match, mais les consignes à la mi-temps étaient de ne pas se précipiter, de ne pas offrir d'espaces à nos adversaires. Le point du match nul ne nous arrangeait pas vraiment, c'est pourquoi nous avons sans doute voulu forcer la décision. Maintenant, avec cette défaite, nous sommes relégués à la cinquième place... mais avec une bonne série nous pouvons revenir dans le coup.

Aleksandre Karapetian a été l'homme du match avec trois buts et une passe décisive. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsqu'on est préposé à son marquage?

C'est un attaquant complet, rapide, solide, doté d'une bonne frappe et souvent bien placé dans la surface. Il fait partie des trois ou quatre meilleurs attaquants de la BGL Ligue. Il sait aussi bien jouer de son corps, mais c'est à nous les défenseurs d'essayer d'être plus forts que lui... mais ce n'est pas facile.

Y a-t-il eu un manque de communication entre Julien Klein et vous mercredi soir pour maîtriser le fer de lance de Niederkorn?

Effectivement. Lors du premier but, je suis à la lutte avec lui et Julien doit croiser sa course, mais c'est difficile à dire, il faudrait revoir les images. Il a aussi un peu de chance ensuite car le ballon passe entre les jambes de Thomas (Hym). Ensuite, il est presque impossible à Julien d'intervenir lorsqu'il remet sur Manu Françoise pour le 0-2.



La perte de votre place sur le podium est-elle difficile à vivre?

Oui, à chaud, mais c'est seulement pour quelques jours. Il nous reste encore beaucoup de matches à jouer et nous pouvons encore réaliser de belles choses même si, pour le moment, il est difficile d'envisager s'emparer de l'une des deux premières places. Pour nous les défenseurs, le fait d'avoir encaissé sept buts en deux rencontres n'est pas non plus évident, tout comme le fait d'avoir un peu été volés à la Jeunesse (3-3). Tout cela, nous trotte encore dans la tête.

Votre entraîneur a fait savoir son mécontentement à l'adresse du secteur défensif à l'issue de ce dernier match...

Oui, c'est compréhensible, mais c'est toute l'équipe qui doit s'améliorer, au niveau du pressing. Au niveau du replacement aussi il faut faire plus d'efforts. Nous laissons trop d'espaces lors des reconversions défensives.



Ce dimanche, vous recevez Strassen, l'avant-dernier. C'est une rencontre qui tombe à pic pour vous relancer ou ce match peut-il être piégeux?

Actuellement, nous ne sommes pas en réussite et ce peut être un match-piège. On doit d'abord se vider la tête pour se focaliser sur cette rencontre et celle d'après. Notre objectif immédiat est de prendre les trois points ce week-end et mercredi contre le Racing.



Les pronos de Billy Bernard pour la 17e journée

Samedi 10 mars à 16h

FC Rodange 91 - F91 Dudelange 1-3



Dimanche 11 mars à 16h

US Hostert - Jeunesse Esch 2-2



Racing FCUL - Union Titus Pétange 2-1



Victoria Rosport - FC Differdange 03 1-1



CS Fola Esch - UNA Strassen 3-0



Progrès Niederkorn - US Esch 3-1



RM Hamm Benfica - US Mondorf 2-2