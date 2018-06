La Mannschaft est éliminée et Jean-Luc Mélenchon a jubilé. Mélenchon a fait un coming-out et c'est plus moche encore que Maradona.

Sport 2 min.

Billet: Coming out

Gaston CARRE La Mannschaft est éliminée et Jean-Luc Mélenchon a jubilé. Mélenchon a fait un coming-out et c'est plus moche encore que Maradona.

Le «coming out», contraction de la formule «coming out of the closet», désigne l'annonce publique d'une sexualité originale, ou de toute autre singularité inavouable a priori – je suis franc-maçon, opiomane, ou même fan de Shakira.



Le coming out est un phénomène d'époque: la nôtre confesse sans cesse, déboule du closet le froc sur les genoux pour annoncer une déviance qui à force d'être confessée accède à l'ordinaire, de sorte que la norme, aujourd'hui, c'est la généralisation d'une exception sortie du cabinet.



On se balance, on se flagelle, les stars du foot, de la politique et de la chanson, et moi aussi à mon tour je veux faire une sortie, reconnaître l'inavouable, prendre le risque de la mise au pilori. Que me faut-il déballer ici, quelle est la forme particulière de ma délinquance? Je n'aime pas le foot! Voilà. C'est dit.

Maintenant, précisons mon ignominie: c'est pas le foot en fait que je n'aime pas. C'est les stades. Et, pour être plus précis encore: je n'ai rien contre les stades mais je n'aime pas le public qui s'y lâche. Disons, pour tout dire, que je n'ai rien contre les gens au stade mais que je n'aime pas ce qu'ils y deviennent. Que deviennent les gens au stade, que deviennent, face au gazon, certains fans du ballon rond? Ils deviennent cons. Voilà, c'est dit.



Fumé à haute dose le gazon rend fou, Maradona vient d'en livrer la preuve. Mais un match, un seul, peut suffire à altérer la raison et à dérégler les comportements. C'est le nombre disent les psychiatres, la masse et son intoxication par ses propres sécrétions hormonales.



Cela pourtant n'est pas le plus dégoûtant, non, car il n'y a pas de mal à être bien ensemble, ce qui est puant par contre c'est la jubilation en catimini, la jubilation sournoise, la joie que l'on éprouve non devant la victoire des siens mais devant la défaite des autres, ce que les Allemands appellent «Schadenfreude».



La Schadenfreude par définition n'ose s'exprimer. Or Jean-Luc Mélenchon, mercredi soir devant la débâcle allemande, devant la kolossale blamage, a jubilé et ne s'en est pas caché – Mélenchon a fait son coming out, en twittant sa «joie pure» devant la Mannschaft déculottée, ajoutant que c'est pas seulement la Mannschaft, c'est Merkel qui a été «dégagée», Merkel et toutes les calamités qui dans l'esprit de Mélenchon sans doute vont avec, le patronat, la Bundesbank et la Mercedes qui vous double sur l'autoroute.



L'Histoire l'a montré: la France quand elle perd est mauvaise. Elle est mauvaise quand l'Allemagne gagne. Mais le foot montre que la France est plus mauvaise encore quand l'Allemagne perd: alors elle jubile, la France profonde, elle se tape les cuisses la France de Mélenchon, c'est la revanche sur 1940, sur 1870, sur Charlemagne pendant qu'on y est. Voilà, c'est dit.



Et, réflexion faite, c'est pas les stades, c'est pas le public et le foot que je n'aime pas, c'est – achtung, là je sors du closet – une certaine France que je n'aime pas.