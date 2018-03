Si cinq des vingt clubs de Division 3 n'ont enregistré aucun mouvement au cours du mercato hivernal, les quinze autres ont largement privilégié les transferts entrants, avec un total de... 27 arrivées pour seulement cinq départs.

Bilan du mercato d'hiver en Division 3: Cinq fois plus d'arrivées que de départs

Par Vincent Lommel



SÉRIE 1



Heiderscheid-Eschdorf



Arrivées: Luis Jesus Bertomeu Sanchez (Walferdange) et Ruben de Almeida Lobo (juniors US Sandweiler)

Aucun départ.



Beckerich

Arrivées: Amer Latic (RB Aspelt) et Luis Angelo Grilo (Steinfort/Schouweiler)

Départ: Laurent Lefèvre (US Folschette)

Perlé

Arrivées: Jordy Leclerc (Neufchâteau, BEL) et Ibrahim Sanha (Autelbas, BEL)

Aucun départ

CS Bourscheid

Arrivée: Fabio Dorigo (Harlange-Tarchamps)

Aucun départ



Troisvierges

Arrivées: Patrick Rosa et Christophe Fernandes (tous les deux de Clervaux)

Aucun départ



US Folschette

Arrivées: Laurent Lefèvre (Beckerich) et Nuno Gomes (SC Mertzig)

Départ: Domingos Craveiro (US Feulen)

Grevels

Aucune arrivée

Aucun départ



Clervaux

Arrivée: Jérémy da Costa Correia (Mühlenbach)

Départs: Patrick Rosa et Christophe Fernandes (tous les deux à Troisvierges).

Kiischpelt Wilwerwiltz



Aucune arrivée

Aucun départ

US Rambrouch

Aucune arrivée

Aucun départ

SÉRIE 2



FC Schengen

Arrivées: Bachir Abderrabi et Jioannel Saint-Aimé (tous les deux de Longlier, BEL)

Aucun départ



Aiglons Dalheim

Départs: Fabio Marques (Tricolore Gasperich) et Maurice Ngnifang (Perlé)

Aucun départ

FC Brouch

Arrivées: Dany de Oliveira (Red-Black Egalité) et Sven Weirig (US Sandweiler)

Aucun départ

ES Clémency

Arrivées: Miguel Geraldo (Tricolore Gasperich) et Miguel Camoes (FC Rodange)

Aucun départ



US Schouweiler

Aucune arrivée

Aucun départ

Daring Echternach

Arrivées: Luca Wolf (Bitbourg, ALL) et Joël Vaz Fernandes (US Berdorf Consdorf 01)

Aucun départ



FC Kopstal

Arrivées: Christophe Tavares (Avenir Beggen) et Tomasz Padlikowski (FC Kehlen)

Départ: Rui Teixeira (Gilsdorf).

Tricolore Gasperich

Arrivées: Raphael Ramalho Morais (BW Itzig) et Daniel Trindade (Red-Black Egalité)

Aucun départ



Christnach-Waldbillig

Arrivée: Rafael da Costa Perreira (FF Norden 02)



FC Noertzange

Aucune arrivée

Aucun départ